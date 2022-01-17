مميزات لكزس lc كابورلية 2022 مواصفات تبهر العالم وحش العربيات في العالم العربي

ليكزس lc هي أحد أهم إصدارات شركة ليكزس اليابانية حيث تعتبر شركة ليكزس من أكبر الشركات اليابانية التي تقوم بتصنيع السيارات اليابانية، كما أنها تعتبر أحد فروع شركة تويوتا التي تنتج الكثير من السيارات ذات المميزات الفريدة وقامت بإطلاق سيارة فريدة من نوعها ذات إمكانيات غير موجودة في غيرها من فئات سيارات الليكزس كما تلجأ شركة ليكزس إلى جذب أكبر عدد من محبي الفخامة.

ليكزس LC

قامت شركة لكزس بانتاج سيارة جديدة تسمى LC500 التي استطاعت أن تضع فيها الكثير من الإمكانيات المرتفعة التي تميزها عن غيرها من السيارات، كما تم الإعلان عن السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية سعرها حوالي 101 ألف دولار أمريكي ما يعادل حوالي مليون و580 ألف جنيه مصري فقط لا غير.

مواصفات سيارة لكزس lC

تتميز سيارة لكزس lc كابورليه بأن لديها محرك V8 سعة 5000 سي سي

كما أن قوة المحرك حوالي 471 حصان.

يمكنها أن تتسابق بقوة من 0 إلى 100 كيلو متر في 5 ثواني فقط.

كما أن تعد سرعة السيارة القصوى حوالي 270 كيلو متر في الساعة الواحدة.

تتميز سيارة لكزس lc بأن تم تصنيع هيكلها الخارجي من الفولاذ المرتفع.

كما أنه قد تم تحديث النظام الخاص بالسيارة حتى يشعر السائق براحة أكثر.

كما أن تصميم السيارة الداخلي يقوم بتحمل 4 من الأشخاص.

مميزات لكزس lc كابورلية 2022