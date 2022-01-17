عروض أسعار ومواصفات سيارات كيا 2022 في السعودية جميع الفئات

وفرت الشركة أسعار سيارات كيا في السعودية، وذلك بسبب البحث الكثير عن تلك الأسعار، حيث أطلقت فئات كثيرة ومتناسبة مع مستويات متعددة من حيث السعر والشكل، وهذا ما يبحث عنه الكثيرين، حيث أن كل سنة تختلف عن ما يسبقها، كما أن السوق السعودي الآن امتلك عدة اصدرات مختلفة عن ذي قبل.

أسعار سيارات كيا في السعودية

تختلف أسعار السيارات من دولة لأخرى، حيث أن أسعار سيارات كيا في السعودية مختلفة عن مصر وعن باقي دول العالم، لذا سوف نعرض اليوم بعض الفئات من تلك السيارات وكذلك أسعارهم.

أسعار سيارة كيا بيكانتو الجديدة 2022 في السعودية

تتميز تلك السيارة بعدة خضائص منها:

سعتها: 1200 سي سي.

تصل قوة هذا الماتور إلى 84 حصان.

عزم الدوران: 120 نيوتن لكل متر.

خزان الوقود: يتم تحميل 35 لتر وقود به.

أما لناقل الحركة بالسيارة يعمل بالجر الأمامي، كما أنه أتوماتيكي.

السرعة القصوى لها: 161 كم في 60 ثانية.

أما بالنسبة للسعر فهو: متوفرة بفئتين: كيا باس: 42620 ألف ريال سعودي.

فئة كيا توب بيكانتو: 59252 ريال سعودي.

سيارة كيا K900

سعة المحرك: 5000 سي سي.

عزم أقصى للدوران: 505 نيوتن للمتر.

أقصى سرعة لها: 240 كم في الساعة.

سعر السيارة: فئة V6 هو: 214599 ريال سعودي.

أما بالنسبة لفئة V8 هو: 308501 ريال سعودي.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022

قوة السيارة هي 140 حصان.

استهلاك الوقود هو 6.8 لتر.

ناقل الحركة يحتوي على 6 سرعات، كما أنه أتوماتيكي.

المحرك أربعة سلندر، رباعي الإسطوانات.

سعته: 1600 سي سي.

سعر السيارة فئة lx هي 82000 ريال سعودي.

أما بالنسبة لفئة ex هي 89551 ريال سعودي.

سيارة كيا نيرو

محرك تلك السيارة: 1600 سي سي.

قوته: 139 حصان.

ناقل الحركة لها: ليس يدوي.

سرعتها القصوى: 172 كم في كل ساعة.

سعر السيارة في 2021: 126679 ريال سعودي.

سيارة كيا سيلتوس

سعر السيارة لهذا العام: 74800 ريال سعودي.

سعتها: 1600 سي سي.

قوتها: 121 حصان.

عزم الدوران: 151 نيوتن لكل متر.

يتميز المحرك بأنه v4.

وتلك هي الفئات المتاحة حاليا في السعودية، كما أن مواصفاتهم تعتبر متقاربة، لذا ننصح من يشتري أولا المقارنة بين هذه المواصفات مع أسعارهم.