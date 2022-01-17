الوحش الكوري وصل.. سيارة هيونداي i20 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية

مواصفات سيارة هيونداي i20 تعد من المعلومات الهامة والتي تعد أكثر البيانات المبحوث عنها من قبل مختلف المقبلين على الحجز لتلك النوعية من السيارات حيث تعتبر تلك الشاحنة ممتلكة للكثير من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الشاحنات التي تتوفر بالأسواق بالتوقيت الحالي ومن خلال الآتي من تلك السطور القادمة نتعرف بالتفصيل على معلومات هامة عن تجهيز السيارة وملحقاتها وأهم ما يتوفر بها من تجهيزات لضمان لسلامة والحماية أثناء القيادة وفيما يأتي بيان بتكلفة الشراء للسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة هيونداي i20

الأسعار والمواصفات الخاصة بالسيارة هيونداي i20 نتحدث عنها فيما يأتي حيث تمتلك السيارة عددا من المواصفات التي تجعلها من بين السيارات ذات الطراز القيم والرفيع وبالنسبة لتكلفة الشراء فهي مختلفة باختلاف فئة السيارة والمواصفات الخاصة بالسيارة نذكرها فيما يلي ، مواصفات سيارة هيونداي i20 نتبعها عبر الآتي من تلك الفقرات القادمة:

سيارة تتمتع بالهيكل القوي المميز من الخارج مع تميز المقصورة من الداخل.

عدد مقاعدها سبعة ومتسعة من الداخل.

السرعة القصوى الخاصة بموديل سيارة هيونداي i20 تصل لمائتي وسبعة كم لكل ساعة.

المحرك الخاص بالسيارة يحوي عدد ست اسطوانات.

المحرك الخاص بالسيارة يحوي عدد ست اسطوانات. تستعمل السيارة الوقود من نوع جازولين.

يتوفر النظام الإلكتروني وهو المخصص للوقوف الذكي.

يتوفر الواقي الخاص بالتصادم.

الفرامل من النوع الذي يمنع الانغلاق حيث يعمل بالنظام إي بي إس.

سقف السيارة من النوع الذي يشبه البانوراما.

الوسائد من النوع الهوائي متوفرة في السيارة حيث أنها تعد هامة للحماية من أثر الاصطدام.

السيارة تمتاز بأن مقصورتها الداخلية يتم الدخول لها من دون المفتاح.

سعر السيارة i20 من الماركة الشهيرة هيونداي

السيارة متوفرة بالسوق العالمية بسعر يقدر بنحو ما يعدل سبعة وعشرين ألف دولار أمريكي حيث تعد السيارة من أهم السيارات المنشرة بالسوق المحلية والعالمية وتباع السيارة بالمملكة العربية السعودية حيث أن مختلف المعارض تقوم بطرح السيارة من هذا الموديل بسعر يبلغ مائة وثلاثة ألف ريال سعودي وهو السعر الخاص بالسيارة من الفئة الأولى.