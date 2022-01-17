ب 650 ريال فقط تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 بدون مقدم على خمس سنوات.. عرض أسطوري

650 تقسيط سيارة تويوتا برادو على خمس سنوات من الممكن أن يتم الشراء لتلك السيارة الأكثر تميز والتي تحمل العديد من الخصائص والتي من أهمها التجهيزات المثالية لتلك السيارة فائقة الجودة والتي تتمتع بالسرعة القصوى والثبات العالي على الطريق وكفاءة التشغيل لكافة الملحقات التي تتوفر بتلك السيارة ولذا تتواجد العديد من العروض التي تخص السيارة وشرائها وذلك عن طريق السداد لثمنها وعلى أقساط ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص المواصفات والعرض الخاص بالتقسيط لتلك السيارة بعبد اللطيف جميل إحدى الشركات الأضخم والتي تمتلك حق البيع لتلك النوعية المميزة من المركبات

تقسيط سيارة تويوتا برادو على خمس سنوات

ريال دفعة شهرية لشراء مركبة برادو بالتقسيط وعلى خمس سنوات ومن خلال هذا العرض يستطيع العميل أن يقوم بالشراء لتلك السيارة وتالتي تمتاز بالخصائص التالية والتي تجعلها مؤهلة لتكون أفضل نوع من أنواع السيارات الأكثر مثالية من حيث الأداء على الطريق:

مواصفات سيارة تويوتا برادو

من أهم المواصفات للسيارة تويوتا برادو ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

السيارة تمتاز بالهيكل الخارجي القوي.

سعة المحرك تصل لحوالي ألفين وخمسمائة سي سي.

المقاعد الخاصة بالسيارة مريحة وتتميز بإمكانية التعديل على مستوى ارتفاعها بشكل أوتوماتيكي بثماني مستويات.

جنوط السيارة متوفر بالمقاس الذي يصل لثمانية عشر بوصة.

الزجاج الخاص بالسيارة مميز بكونه عازل للضوضاء.

العديد من الملحقات لمزيد من الرفاهية بالسيارة مثل التكييف ووصلة يو إس بي ومنفذ إي يو إكس

تقسيط السيارة تويوتا برادو بقيمة شهرية 650 ريال