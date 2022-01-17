سعر هيونداي سانتا في الفاخرة ومواصفاتها في السعودية و الإمارات المتحدة Santa Fe

سعر هيونداي سانتا في الفاخرة هي سيارة رياضية دفع رباعي موفرة للوقود والاقتصادية والتي أنتجتها شركة هيونداي الرائدة في صناعة السيارات، والتي لها وزن منافس ضمن أكثر الشركات إنتاجًا للسيارات في العالم، تعد سانتا في هي أول سيارة بموديل SUV وكان إعلانها الأول في عام 2001 في أمريكا تحديدًا في مدينة نيو مكسيكو، ومن الجدير بالذكر إنها كانت السيارة الأعلى مبيعًا في عام 2007 وإلى يومنا هذا، إلى أن حازت Hyundai Santa Fe على جائزة أفضل 10 سيارات وذلك في عام 2008، كان الطراز الأول من سيارة سانتا في بمحرك 4 أسطوانات وسعته 204 لتر والناقل الحركي له مانيوال بـ 5 سرعات أو أوتوماتيك بـ 4 سرعات، سيتم مناقشة سعر هيونداي سانتا في الفاخرة وأهم المواصفات المميزة عنها في السطور التالية.

مواصفات سيارة Hyundai Santa Fe 2022

قوة المحرك 191 حصان.

سعة المحرك 2.5 لتر اقتصادي.

ناقل الحركة أوتوماتيك 8 سرعات.

قوة عزم الدوران 181 نيوتن/ متر.

كاميرا خلفية للمراقبة قياسية.

شاشة قياس 10.3 بوصة لعرض المعلومات تعمل باللمس.

مصدات أمامية وخلفية للحماية وفتحات تهوية.

المصابيح الأمامية والخلفية تعمل بتقنية LED.

طول السيارة 4.785 ملم.

عرض السيارة 1.899 ملم.

ارتفاع السيارة 1684 ملم.

قياس قاعدة العجلات 2.766 ملم.

5 مقاعد من الجلد الفاخر ومساحة واسعة للركاب.

مكيف عالي الجودة ونظام التبريد والتدفئة.

عدد 12 مكبر صوت.

نظام صوتي 630 وات.

4 منافذ لـ USB.

بها نظام الـ Android Auto لا سلكي.

نظام الـ Apple Carplay.

نظام AEB لكبح الفرامل.

نظام ACC لتثبيت السرعة.

نظام FCW لتحذير الاصطدام الأمامي.

نظام LKAS للتحكم بمسار السيارة.

نظام مراقبة النقطة العمياء.

تقنية مساعدة السائق.

سعر هيونداي سانتا في الفاخرة في السعودية

سعر هيونداي سنتا في BASE AWD سعة 3.5 لتر بسعر 121.990 ريال سعودي. سعر Hyundai Santa Fe دفع رباعي 3.5 لتر بسعر 131.890 ريال سعودي. سعر هيونداي Santa Fe دفع رباعي 3.5 لتر 142.890 ريال سعودي. هيونداي سانتافي دفع رباعي سعة 3.5 لتر تأتي بسعر 162.250 ريال سعودي.

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