الاسطورة المذهلة.. سيارة سوزوكي فيتارا Suzuki Vitara 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات ولا في الخيال

اسعار سيارة سوزوكي فيتار تعد هي الموضوع الأهم لمعظم المقبلين على الشراء لتلك المركبة مذهلة الأداء رائعة القدرات التشغيلية ذات الانسيابية العالية على أصعب الطرق من حيث سيرها وسرعتها القصوى، ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم التجهيزات التي تتعلق بالسيارة من نوع سوزوكي فيتارا ذات القدرة التشغيلية العالية مع التعرف على أهم المعلومات عن السيارة سوزوكي فيتارا.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

المواصفات الأساسية للسيارة واسعارها يرغب الكثير من محبي ماركة سوزوكي التعرف عليه حيث تعتبر السيارة سوزوكي فيتارا 2022 ممتلكة لعدد من المواصفات والتي من أهمها ما سنقوم بعرضه عبر الآتي من تلك الفقرة المقبلة عن مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 تعد هي التي تميز السيارة وتجعلها من السيارات الفريدة الأكثر تميز ومن خلال تلك السطور من تلك النقاط توضيحا كاملا لأهم المعلومات عن المواصفات الأساسية للسيارة:

السيارة نوعها رياضي عديد الاستخدامات.

المحرك الخاص بالسيارة بالقوة التي تبلغ مائة وخمسة عشر حصانا.

محرك السيارة بالسعة التي تعدل ألف وستمائة سي سي.

المحرك عزم دورانه يقدر بالقيمة مائة ستة وخمسين نيوتن لكل متر.

السرعة الخاصة بالعجلات تنقل لها من خلال عبوة التروس الأوتوماتيكية التحرك.

السيارة تعمل بالتقنية الخاصة بالدفع الكلي.

تنتقل السيارة من الصفر وحتى المائة كم بالساعة غضون وقت قصير جدا يبلغ حوالي خمسة ثواني فقط.

التصميم الخاص بالسيارة يبلغ من الخارج الطول الذي يعدل أربعة أمتار.

الارتفاع عن مستوى الأرض يصل لنحو متر ونصف.

السعة الخاصة بالصندوق من الخلف يبلغ حوالي ثلاثمئة خمسة وسبعين لترا.

الجنوط من النوع الرياضي وتصميمها يعد هندسيا رائع التصميم مع قاعدة خاصة بالعجلات يبلغ طولها مترين ونصف.

أسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2022

السعر الخاص بالسيارة من موديل فيتارا للعام ألفين اثنين وعشرين يبلغ لفئتها الأولى حوالي ما يقرب من خمسة وثمانين ألف ريال سعودي بينما السعر الخاص بالسيارة فيتار من فئتها الثانية يبلغ مائة أربعة وعشرين ألف ريال سعودي.