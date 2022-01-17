نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 من التنانين الصينية وأسعارهم الأكثر منافسة في السوق السعودي للسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التنانين الصينية وسوق السيارات السعودي في ظل الصعود القوى للاقتصاد الصيني والحرب الاقتصادية بينه وبين الاقتصاد الأمريكي والصيني يظهر لنا الانطلاقة الكبيرة في أسواق السيارات العربية وخصوصا اكبرها وهو السوق السعودي المحب للسيارات الرياضية متعدده الاستخدامات وهو ما ركز عليه مصنع السيارات الصيني بكل قوة عبرة مجموعه متنوعه في الطرازات والموديلات التي تلبى احتياجات الأفراد والعائلات من حيث المساحة والارتفاع المناسب والتجهيزات

قائمة بـ 5 سيارات صينية داخل السوق السعودي من فئة الـ SUV

تتمتع جيلي Azkarra موديل 2022

بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 190 حصانا، وعزم اقصي للدوران 300 نيوتن/متر، و تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم / الساعة، وبمعدل تسارع للسيارة من 0 لـ 100 كم في غضون 10 ثواني.

وأسعار السيارة تبدأ من 95.835 ريال حتى 101.585 ريال سعودي

ام جي RX8 موديل 2022

السيارة ام جي RX8 موديل 2022 ذات المحرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، يولد قوة قدرها 220 حصانا، وعزم تسارع 360 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكي تعمل من خلال منظومة الدفع الرباعي للعجلات، بمعدل تسارع من 0 لـ 100 كم خلال 9 ثواني.

وتقدم السيارة ام جي RX8 بقيمة تبدأ من 99.650 ريال حتى 130.700 ريال.

جيلي Tugella موديل 2022

تتمتع السيارة جيلي Tugella موديل 2022 بمعدل تسارع من وضع السكون 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.9 ثانية، وهذا نتيجة محرك بالقوة 2000 سي سي 4 سليندر، قادر على إنتاج 238 حصانا، بعزم 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بنقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الرباعي .

ويتراوح سعر السيارة بين 113.200 ريال و 123.500 ريال سعودي.

بيستون T77 موديل 2022

ترتكر ابيستون T77 موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.700 متر، مع طول كلي بلغت 4.525 متر، وعرض 1.845 متر للعرض، مع ارتفاع يقدر بـ 1.615 متر، وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، بقوة 148 حصانا، و عزم 204 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، و تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 181 كم/ساعة.

ويبلغ سعر السيارة بيستون T77 موديل 2022 بقيمة قدرها 81.133 ريال.

ام جي HS موديل 2022

تستمر ام جي HS موديل 2022 من خلال محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بقوة 231 حصانا، وعزم 360 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء، بسرعة قصوى للسيارة تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة، مع قاعدة عجلات بطول 2.720 متر.

وتبدأ أسعار السيارة ام جي HS موديل 2022 من 85.850 ريال حتى 101.950 ريال سعودي.