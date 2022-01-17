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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل تقسيط لأطول فترة سداد ودون رسوم نقل ملكية، توفرت ضمن عروض التقبيل الأخيرة سيارة تويوتا كامري GLE 2021 بنزين، ماكينة 4 اسطوانات بحجم 2.5 لتر مع نظام حركة أوتوماتيك وعدادها 17 ألف كيلو متر، تتميز بمقاعد مخمل فاخرة بتحكم كهربائي وإكسسوارات داخلية من الكروم وشاحن لاسلكي، إضاءات ليد بالكامل وكاميرا خلفية وفتحة سقف، نظام ترفيه يحتوى على شاشة ابل كاربلاي و6 مكبرات الصوت مع دعم اتصال بلوتوث ومنفذ يو اس بي. السيارة بها إضافة حامي للشمعات وتلبيس للمراتب والارضية وهي للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي، قيمة السداد المبكر 119 ألف ريال وقيمة القسط الشهري 1669 ريال، عدد الأقساط المتبقية 55 قسط + قيمة الدفعة الأخيرة 50 ألف ريال يتم تقسيطها على سنتين.

سيارات مستعملة للتنازل بدون رسوم

توفرت سيارة هيونداي كريتا 2021 بنزين للتقبيل في الرياض بقسط مريح على 6 سنوات و3 أشهر، ماكينة 4 اسطوانات بحجم 1.5 لتر مع جيربوكس أوتوماتيكي والعداد 13 ألف كيلو متر، السيارة بدون مقدم وبدون فوائد بتمويل من بنك الراجحي شامل تأمين لمدة 3 سنوات، وهي للتنازل تقسيط بقيمة 1022 للقسط الشهري بالاضافة إلى 30 ألف ريال يمكن تقسيطها والأقساط المدفوعة 9 أقساط. تتميز بحساسات خلفية وتحكم كامل من المقود متعدد الأغراض، منفذ يو اس بي واتصال بلوتوث ونظام صوتي يحتوى على 4 مكبرات للصوت، وسائد هوائية ونظام تثبيت سرعة ذكي وتحكم كهربائي في الأبواب والنوافذ.

تتوفر بالرياض أيضاً هيونداي سنتافي دبل موديل 2021 فئة سمارت بلس للتنازل بدون مقابل، ماكينة 4 اسطوانات بحجم 2.5 لتر مع نظام حركة أوتوماتيك والعداد 15 ألف كيلو متر، تتميز بحساسات أمامية وخلفية وتحكم دريكسيون بالكامل، وسائد هوائية وأبواب شفط بالاضافة إلى صندوق خلفي كهربائي، مقاعد جلدية وستائر جانبية بالاضافة إلى نظام ترفيه خلفي، فتحة سقف بانوراما وإضاءات ليد بالكامل و10 مكبرات للصوت، كاميرا خلفية مدمجة واطارات فاخرة وجنوط مقاس 19 إنش. السيارة للتقبيل بدون رسوم عن طريق البنك الفرنسي، تم دفع دفعه أولى 16800 ريال وسداد 6 أقساط، تبلغ قيمة القسط الشهري 1500 ريال بينما تبلغ قيمة الدفعه الأخيرة القابلة للتقسيط 49 ألف ريال، أما بالنسبة لسعر الكاش فهو 134 ألف ريال.

تقسيط سيارات مستعملة لأطول فترة سداد

العرض الأخير معنا الليلة على سيارة هيونداي مستعملة 2021 طراز ازيرا فئة ستاندر، ماكينة 6 اسطوانات بحجم 3.5 لتر مع جيربوكس أوتوماتيكي والعداد 44 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات وإضاءات ليد بالكامل، مقاس الجنوط 18 إنش وبها نظام تثبيت سرعة ذكي، تقنية فتح السيارة بالريموت وزر لتشغيل المحرك، تحكم كهربائي بالأبواب والنوافذ وتحكم دريكسيون بالبلوتوث وعداد الرحلات والأوامر الصوتية وغيرها من المزايا. السيارة للتنازل تقسيط على الراجحي بقيمة 1890 ريال للقسط وتتواجد في حفر الباطن، تم سداد 14 ألف ريال ومتبقى 4 سنوات و5 أشهر من الاقساط، قيمة القسط الشهري 1890 والدفعه الاخيرة تبلغ قيمتها 59 ألف ريال قابلة للتقسيط عل سنتين.