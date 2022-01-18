السيارة الفضائية…سيارة هيونداي ستاريا 2022 داخل المملكة السعودية بمواصفاتها ومميزاتها الخرافية جدا

سيارة هيونداي ستاريا 2022 داخل المملكة السعودية، سيارة هيونداي ستاريا 2022 من أحدث أنواع السيارات التي قامت شركة تويوتا بإطلاقها وينتظر الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية انطلاق السيارة داخل المملكة وتحتوي السيارة على العديد من المواصفات والمميزات التي تجعلها حلم لكثير من المواطنين.

سيارة هيونداي ستاريا 2022

مواصفات سيارة هيونداي ستاريا 2022

الفئة الأولى من السيارة تعمل بمحرك ديزل تصل سعته 2.2 لتر وتبلغ قوته حوالي 177 حصان.

يصل أقصى عزم دوران للمحرك 44 كيلومتر كما يعمل بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا وله 6 سرعات مختلفة.

الفئة الثانية تعمل بمحرك بنزين تصل سعته 3.5 لتر وتبلغ قوته 33.8 كيلومتر يعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي له 8 سرعات.

تسير السيارة عن طريق نظام الدفع الكلي.

قامت شركة هيونداي بعمل تصميم للسيارة من الخارج يأخذ شكل سفن الفضاء.

يبلغ طول السيارة 5253 وعرضها 1997 وارتفاعها 1990.

صممت الشركة شعارها بمادة الكروم والنحاس وفي الشبكة من الأمام ومقابض السيارة.

تحتوي السيارة من الأمام على مصابيح بشكل أفقي ومصابيح منخفضة.



أسعار سيارة هيونداي ستاريا 2022 داخل المملكة السعودية

لم يتم الإعلان حتى الآن عن أسعار سيارة هيونداي ستاريا 2022 داخل المملكة السعودية

ستاريا 2022 داخل المملكة السعودية وسوف يتم الإعلان عن السعر بعد أن تقوم الشركة بطرحها بشكل رسمي.

مميزات سيارة هيونداي ستاريا 2022

يوجد العديد من المميزات التي تحتوي عليها السيارة ومنها:

تتميز السيارة بوجود نوافذ بانوراما من الجوانب لتحسين الرؤية الخارجية.

تم تصميم مقعد السائق بطريقة حديثة ليكون أكثر راحة للسائق.

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الترفيه ومنها وجود شاشة عرض يبلغ قياسها 10.25 بوصة.

يمكن التحكم في حركة السيارة إلكترونيًا من خلال الأزرار.