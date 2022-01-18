نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الفضائية…سيارة هيونداي ستاريا 2022 داخل المملكة السعودية بمواصفاتها ومميزاتها الخرافية جدا في المقال التالي
عمر شويل - جدة السيارة الفضائية...سيارة هيونداي ستاريا 2022 داخل المملكة السعودية بمواصفاتها ومميزاتها الخرافية جدا - ثقفني
سيارة هيونداي ستاريا 2022 داخل المملكة السعودية، سيارة هيونداي ستاريا 2022 من أحدث أنواع السيارات التي قامت شركة تويوتا بإطلاقها وينتظر الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية انطلاق السيارة داخل المملكة وتحتوي السيارة على العديد من المواصفات والمميزات التي تجعلها حلم لكثير من المواطنين.
سيارة هيونداي ستاريا 2022
مواصفات سيارة هيونداي ستاريا 2022
- الفئة الأولى من السيارة تعمل بمحرك ديزل تصل سعته 2.2 لتر وتبلغ قوته حوالي 177 حصان.
- يصل أقصى عزم دوران للمحرك 44 كيلومتر كما يعمل بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا وله 6 سرعات مختلفة.
- الفئة الثانية تعمل بمحرك بنزين تصل سعته 3.5 لتر وتبلغ قوته 33.8 كيلومتر يعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي له 8 سرعات.
- تسير السيارة عن طريق نظام الدفع الكلي.
- قامت شركة هيونداي بعمل تصميم للسيارة من الخارج يأخذ شكل سفن الفضاء.
- يبلغ طول السيارة 5253 وعرضها 1997 وارتفاعها 1990.
- صممت الشركة شعارها بمادة الكروم والنحاس وفي الشبكة من الأمام ومقابض السيارة.
- تحتوي السيارة من الأمام على مصابيح بشكل أفقي ومصابيح منخفضة.
أسعار سيارة هيونداي ستاريا 2022 داخل المملكة السعودية
- لم يتم الإعلان حتى الآن عن أسعار سيارة هيونداي ستاريا 2022 داخل المملكة السعودية
- وسوف يتم الإعلان عن السعر بعد أن تقوم الشركة بطرحها بشكل رسمي.
مميزات سيارة هيونداي ستاريا 2022
يوجد العديد من المميزات التي تحتوي عليها السيارة ومنها:
- تتميز السيارة بوجود نوافذ بانوراما من الجوانب لتحسين الرؤية الخارجية.
- تم تصميم مقعد السائق بطريقة حديثة ليكون أكثر راحة للسائق.
- تحتوي السيارة على العديد من وسائل الترفيه ومنها وجود شاشة عرض يبلغ قياسها 10.25 بوصة.
- يمكن التحكم في حركة السيارة إلكترونيًا من خلال الأزرار.
- يوجد لوحة رقمية ليتمكن السائق من القيادة بصورة أوضح.
- تحتوي السيارة على مصابيح parametric وهي من أشهر مميزات سيارة هيونداي ستاريا.
- تتميز السيارة بوجود نظام صوتي من Bose.
- و تتسع السيارة من الداخل إلى 7 أشخاص ولذلك تعد من السيارة المناسبة لجميع العائلات.
- تم تزويد جميع مقاعد السيارة بأحزمة الأمان.
- وهكذا نكون قد تعرفنا على مواصفات ومميزات سيارة هيونداى ستاريا 2022 للفئات المختلفة
- وفي انتظار الإعلان عن سعر السيارة بمجرد طرحها في الأسواق.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ