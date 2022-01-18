قنبلة الموسم اليابانية.. سيارة ايسوزو MUX 2022 الجديدة كلياً في سوق السيارات بمواصفات وأسعار خيالية

مواصفات سيارة Isuzu MU-X من أهم ما ييتم البحث عنه من قبل المهتمين بمتابعة أهم المعلومات عن السيارات القوية والحديثة من حيث التعديلات والمواصفات الخاصة بها والتي قد تم تعديلها ومن خلال ما يلي عرضا مفصلا عن أهم العوامل التي قد جعلت من تلك السيارة مبحثا من قبل الكثير من الأشخاص من الباحثين عن أقوى موديلات السيارات بهدف الاقتناء وفيما يأتي تعريفا بأهم التجهيزات والمواصفات التي تتعلق بالسيارة وأهم المعلومات عن السعر السائد للسيارة بالسوق المحلية.

مواصفات سيارة Isuzu MU-X

المواصفات والأسعار الخاصة بالسيارة Isuzu MU-X من أكثر ما تتم متابعته من قبل مختلف العملاء من راغبي الحجز لشاحنة Isuzu MU-X والتي تعتبر من بين أهم الشاحنات المتوفرة في التوقيت الحالي بمختلف السوق المحلية ولها مواصفات عديدة من بينها ماعن مواصفات سيارة Isuzu MU-X من أهمها ما يلي بالنقاط:

السيارة تعد بمظهر رائع من الخارج وتمتلك القوة الهائلة للسير على أصعب الطرق.

السيارة بمحرك له قوة تبلغ حوالي مائة ستة وستين حصان.

عزم الدوران الخاص بالسيارة يصل لنحو ثلاثمئة تسعة وثمانين نيوتن لكل متر.

السيارة تعمل بالنظام الخاص بالدفع الخلفي.

الناقل الحركي يعمل أوتوماتيكي ومدرج لخمسة من السرعات.

المقاعد قد تم تصميمها بأعلى مستويات من الجودة.

تتوفر الملحقات التي تعد ترفيهية ومن بينهاالشاشة بالمقاس سبة بوصات.

منفذ اليو إس بي متوفر وكذلك المنفذ الخاص بإي يو إكس.

يتوفر المكيف بالسيارة ويعمل بالريموت.

تتوفر مختلف أنظمة التحكم الكامل بالسيارة مع القدرة على التغيير الكامل للوضع الخاص بالإنارة.

متوفر الزر المخصص للتحكم بالمرايا سواء بالفتح أو الطي.

النظام الخاص بالنزول حال التعرض لمنحدر.

بجانب العجلة الخاصة بالقيادة يتواجد الزر الخاص بالتراكسيون مع السيطرة التامة على مستوى ثبات السيارة.

سعر السيارة Isuzu MU-X

سعر السيارة Isuzu MU-X يعد متفاوت تبعا للفئة التي يتبعها هذا الموديل فمن الفئة الأولى يكون سعرها من ستين ألف ريال والفئات الأخرى يصل السعر حتى ثمانين ألف ريال.