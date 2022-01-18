الفخامة والمتانة.. سيارة هوندا HRV 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السعودية

مواصفات سيارة هوندا HRv تعد مبحث الكثير من المهتمين بمتابعة الموديلات الأشهر لهذا الموسم حيث تعتبر أنواع السيارات المختلفة والمتنوعة من ماركة هوندا وبالتحديد موديل إتش آر في من نوعيات السيارة الممتازة هوندا إتش ار في بقوتها وثباتها العالي على الطرق كما تتمتع ببعض الخصائص التي تؤهلها لكي تكون المركبة الأقوى وإحدى الخيارات للسيارات القوية ليست على المستوى المحلي فقط وإنما عالميا وعبر ما يلي نوضح مواصفات السيارة من هذا الموديل المميز لماركة هيونداي إتش آر في، وأهم ما يتعلق بالسعر الخاص بالشاحنة.

مواصفات سياره هوندا HRv

المواصفات والاسعار للسيارة هوندا HRv من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الكثير من راغبي الحجز لهذا الموديل الأكثر تميز، وفيما يأتي أهم المعلومات عن مواصفات السيارة الأساسية عن المواصفات الأساسية وملحقات سيارة هوندا HRv هي:

السعة الخاصة بالمحرك للسيارة تصل للقيمة ألف وخمسمائة سي سي.

تسارع السيارة يتم في خلال عشر ثواني فقط.

السيارة تتمتع بقوة محرك تصل للقيمة مائة ثمانية وعشرين حصان.

السيارة تتمتع بقوة محرك تصل للقيمة مائة ثمانية وعشرين حصان. عزم الدوران للسيارة يصل للقيمة مائة خمسة وخمسين نيون لكل متر.

الحجم الخاص بالسيارة من فئة الحجم الكروس أوفر من النوع تحت المدمج.

السيارة تتمتع بعدد من المواصفات التي من أهمها أنها أتت بالحجم من نوع السيدان أيضا وتتوفر منها عدة نسخ كما تتوفر بالحجم السابق الكروس أوفر.

السعة من الخلف للشنطة الخاصة بالسيارة تتجاوز ألف وأربعمائة لترا.

المساحات التي تتعلق بالرية تعد مميزة وعلى مستوىً جيد.

قائم السيارة لا يعد أبدا من عوائق الرؤية.

تتوفر الشاشة الخاصة بالسيارة من الحجم ستة بوصات.

السيارة من الداخل مكيفة.

التصميم الخاص بالسيارة من داخل مقصورتها

رائع المستوى والمقاعد مريحة.

سعر السياره هوندا HRv

سعر السياره هوندا HRv بالمملكة السعودية يصل لنحو ما يعدل مائة ألف ريال سعودي وبالأسواق بجمهورية مصر العربية تعد متوفرة بالسعر خمسمائة وخمسة ألف جنيه مصري وهذا السعر هو المتاح لأي سيارة من هذا الموديل من فئة السيارة الأولى وحسب الفئة يتغير السعر.