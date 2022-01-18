الغندورة وصلت.. مواصفات وأسعار تويوتا سيينا 2022 الجديدة في السوق السعودية التي تنتمي إلى فئة سيارات الميني فان كبيرة الحجم التي تسمح بعدد كبير جدًا والذهاب للرحلات العائلية حيث تتسع لعدد من 6 إلى 7 ركاب ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة في الأسواق العالمية والمحلية بحلول الربع الأول من العام القادم 2022 م وسنوضح لكم من خلال موقعنا الإلكتروني موقع “ثقفني” أهم مميزات وعيوب سيارة تويوتا سيينا 2022 الجديدة.

مواصفات سيارة تويوتا سيينا 2022 الجديدة في السوق السعودية

تتسم سيارة تويوتا سيينا 2022 بعدة مواصفات تجعلها خيارك الأول عند شراء سيارة كبيرة وتتمثل المواصفات فيما يلي:-

محرك السيارة نوعه بنزين هجين وسعته 2500 سي سي (2.5 لتر) ويعمل بقوة 192 حصان.

ومزود بمحرك آخر بنفس السعة بينما قوته تصل إلى 182 حصان.

المقاعد مصنوعة من مواد عالية الجودة وتتسع لأكثر من 6 أفراد.

مقاس العجلات يبلغ 18 بوصة والعجلات مطلية بمادة الكروم اللامع.

تستخدم السيارة في الرحلات التي تتم ليوم واحد حيث أنها مزودة من الداخل بالإمكانيات التي تساعدك في تشغيل الأدوات المنزلية للطبخ وما شابه.

الصف الثاني من مقاعد السيارة يحتوي على مظلات شمسية.

مزودة بحوالي 7 منافذ USB في صفوفها الثلاثة.

تعمل بنظام الدفع الرباعي والسير على الأراضي الوعرة.

مميزات سيارة تويوتا موديل 2022 في الأسواق

استهلاكها للوقود موفر جدًا.

كاميرا محيطية تكشف الرؤية الكاملة والزجاج أمام السائق واضح مما يجعل رؤيته للطريق واضحة.

المقصورة الداخلية للسيارة واسعة مما تعمل على راحة الركاب وآمانهم.

تحتوي على قائمة كبيرة جدًا من وسائل الأمان والرفاهية.

حساسات للركن أمامية وخلفية.

نظام مراقبة النقطة العمياء وكشف المشاة.

كما أنها مزودة بأنظمة كبح الفرامل وتنبيه المرور وأيضًا المساعدة على الركن أوتوماتيكيًا.

أنظمة تثبت السرعة بشكل تكيفي ونظام الاستشعار لآمان الركاب.

عيوب سيارة سيينا الجديدة موديل 2022

تسارع السيارة بطئ عند حمل كميات كبيرة وحمولة ثقيلة.

مقاعد الصف الثاني ثابتة لا يمكن إزالتها.

المقاعد الخلفية تعمل على الحد من مساحة شحن السيارة.

أسعار سيارة تويوتا الجديدة في السوق السعودية

أسعارها تبدأ من 135 ألف ريال سعودي في سوق السيارات السعودية.