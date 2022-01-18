السيارة الحرباء بي إم دبليو اول سيارة بالعالم تقوم بتغير لونها باحدث تكنولوجيا فى سوق السيارات

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية الشهيرة عن تقنية خيالية في سيارتها، حيث أنها لن تحتاج لعملية طلاء لهيكلها الخارجي كما المعتاد، ولكن سيتغير لونها بكبسة زر فقط، وهذا أذهل الكثير ممن سمعوا عن ذلك، وقد تم الكشف عن النموذج الأولي للسيارة متغيرة الألوان من بي إم دبليو بمعرض CES 2022 الخاص بالإلكترونيات خلال فعالياته والمقام في مدينة لاس فيغاس، وفي المقال التالي سنعرف أكثر عن هذا الخبر.

السيارة الحرباء بي إم دبليو اول سيارة بالعالم تقوم بتغير لونها

قامت الشركة الألمانية للسيارات بي إم دبليو بمساعدة تقنية E INK “الحبر الإلكتروني” بصنع أول سيارة بالعالم بهيكل خارجي خيالي قادر على تغيير لونه، وتأتي السيارة باسم BMW IX.

وتكون مزودة بالتقنية المتواجدة عادةً في أجهزة القراءة الإلكترونية.

حتى تقوم بتحويل مظهر السيارة الخارجي لباقة متغيرة من الأنماط باللونين الأبيض والرمادي.

ويقوم النموذج الأولي من سيارة الدفع الرباعي الكهربائية من بي ام دبليو باستخدام التكنولوجيا الكهربائية

التى توجد بـ تقنية الـ E INK لتبديل اللون فورًا لهيكل السيارة الخارجي.

طريقة عمل النموذج الأولي BMW IX