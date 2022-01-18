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عمر شويل - جدة السيارة الحرباء بي إم دبليو اول سيارة بالعالم تقوم بتغير لونها باحدث تكنولوجيا فى سوق السيارات - ثقفني
كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية الشهيرة عن تقنية خيالية في سيارتها، حيث أنها لن تحتاج لعملية طلاء لهيكلها الخارجي كما المعتاد، ولكن سيتغير لونها بكبسة زر فقط، وهذا أذهل الكثير ممن سمعوا عن ذلك، وقد تم الكشف عن النموذج الأولي للسيارة متغيرة الألوان من بي إم دبليو بمعرض CES 2022 الخاص بالإلكترونيات خلال فعالياته والمقام في مدينة لاس فيغاس، وفي المقال التالي سنعرف أكثر عن هذا الخبر.
السيارة الحرباء بي إم دبليو اول سيارة بالعالم تقوم بتغير لونها
- قامت الشركة الألمانية للسيارات بي إم دبليو بمساعدة تقنية E INK “الحبر الإلكتروني” بصنع أول سيارة بالعالم بهيكل خارجي خيالي قادر على تغيير لونه، وتأتي السيارة باسم BMW IX.
- وتكون مزودة بالتقنية المتواجدة عادةً في أجهزة القراءة الإلكترونية.
- حتى تقوم بتحويل مظهر السيارة الخارجي لباقة متغيرة من الأنماط باللونين الأبيض والرمادي.
- ويقوم النموذج الأولي من سيارة الدفع الرباعي الكهربائية من بي ام دبليو باستخدام التكنولوجيا الكهربائية
- التى توجد بـ تقنية الـ E INK لتبديل اللون فورًا لهيكل السيارة الخارجي.
طريقة عمل النموذج الأولي BMW IX
- تأتي السيارة المتميزة من بي ام دبليو ذات الهيكل متغير الألوان بهيكل يقوم بتوليد صبغات ألوان متعددة على سطحها.
- وذلك عن طريق التحفيز الكهربائي.
- كما يمكن أن ينتقل تأثير اللون المتغير بأشكالٍ مختلفة، حيث يمكن أن ينتقل من جنب إلى أخر أو من الأمام إلى الخلف.
- كذلك فيمكنه الانتقال في بقعٍ أو خطوط، وبناءً عما نشره موقع Roadshow هناك إمكانية لضبط ذلك.
- وتكون تلك التقنية المستخدمة بالسيارة أحد المضيفين الأقوى بمجال السيارات.
- حيث أضافت فوائد عديدة منها: فتح باب جديد بعالم السيارات مختلف تمامًا عما اعتدنا عليه.
- فيمكن لمالك السيارة تغير اللون والمظهر كما يريد ولأي دافع.
- وبناءً عما قالته ستيلا كلارك مديرة المشروع الخاص بـ IX Flow فإن السيارة نموذجًا معبرًا لحالة الفرد المزاجية وظروفه
- علاوةً على أن إحدى فوائدها تكون في زيادة كفاءة السيارة.
- حيث يمكن أن تكون السيارة بيضاء اللون في الأيام الحارة من فصل الصيف لتجعل من السيارة أكثر برودة عن الألوان القاتمة.
- وبالمثل في ليالي الشتاء الباردة حيث تجعل الألوان القاتمة لها السيارة أكثر دفئًا لامتصاصها الحرارة.
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