الاكثر قوة للطرق الوعرة جيب رانجلر 2022 والاعلى مبيعا فى السوق العالمى للسيارات الان في السعودية

الاكثر قوة للطرق الوعرة جيب رانجلر 2022 والاعلى مبيعا فى السوق العالمى من أفضل المركبات لهذا العام، والمتوقع منها أن تكون في أعلى المرتبات من المبيعات عالميًا، حيث أنها تمتلك مواصفات مميزة مع عدد هائل من الكماليات والمزايا، كذلك فهي مريحة كثيرة خلال السير بها لمسافات كبيرة، لهذا فقد قررنا المعرفة أكثر عنها خلال المقال.

مواصفات سيارة جيب رانجلر 2022

وفيما يلي نقاطً منظمة بمواصفات السيارة الجديدة كليا، وتكون كالتالي:

تأتي السيارة بمحرك تيربو ذو سعة كبيرة تصل لـ 3.6 لتر، مع قدرته على توليد قوة 285 حصان، بالإضافة إلى عزم دورانه البالغ 352 نيوتن/ متر، كما يكون مزود بعدد 6 اسطوانات و24 صباب.

وقد تم تصميم المقاعد الخاصة بسيارة رانجلر 2022 من أجود خامات القماش الفاخر.

هذا وتتوفر جنوط السيارة بمزيج من الجلد والمعدن الصلب ويكون حجمها 16 بوصة.

كما تحتوي كذلك على أنظمة الفرامل المساعدة، كنظام مانع الإنغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، أيضًا نظام التوازن الإلكتروني.

بالإضافة إلى توافر مثبت سرعة بها، ونظام تبريد بجودة عالية ويتم التحكم به عن بعد من خلال جهاز تحكم.

بجانب أن السيارة مزودة بمقاعد ونوافذ كهربائية، كما تم إضافة نظام تحذير سرقة.

وتمتلك السيارة عددًا من الوسائد الهوائية للحماية.

ويتوفر بالسيارة نظام مساعدة في صعود المرتفعات، مع تواجد تقنية منع الحركة.

مميزات سيارة جيب

أما فيما يخص المزايا المتواجدة بسيارة رانجلر 2022 من شركة جيب الأمريكية، فتكون كالآتي:

تحتوي السيارة على تكييف اوتوماتيك، علاوةً على توافر نظام ترفيهي كامل بها يشمل نظام صوتي ممتاز، وشاشة ترفيهية متعددة الوسائط.

كما أنها تأتي بمدخل USB وآخر AUX، مع شاشة معلوماتية ذات حجم متوسط تعمل باللمس وقد تم صنعها مضادة للماء.

عيوب سيارة جيب رانجلر 2022

حتى الآن لم يتم العلم بما بالسيارة من عيوب، وذلك نظرًا لعدم توافر تلك المعلومات لها بالأسواق لكونها جديدة كليًا، وعند العلم بأي جديد سنسرع بإخطاركم من خلال تحديث فوري للمقال الخاص بالسيارة .

اسعار سيارة جيب رانجلر 2022 في السعودية

أما بالنسبة لأسعارها فتأتي في المملكة بأسعار تبدأ من 165.689 ريال حتى 225.489 ريال سعودي.