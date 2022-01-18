نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ50 الف ريال سعودي .. ارخص 5 سيارات 2022 موجودة في أسواق المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بـ50 الف ريال سعودي .. ارخص 5 سيارات 2022 موجودة في أسواق المملكة سوق السيارات الموجود بالمملكة العربية السعودية واحد من أكبر الأسواق التي تحتوي على عددًا هائلًا من السيارات المختلفة النوع والعلامة التجارية، بالإضافة لتواجد فئات سعرية مختلفة داخل السوق، وأصبحت محركات البحث تمتلئ بعبارات بحث عن أرخص سيارات جديدة متوفرة داخل سوق المملكة العربية لعام 2022، وكما ينظر الفرد لفئة السيارة السعرية ينظر إلى تصميمها وتجهيزاتها، لذلك جمعنا معلومات أرخص 5 سيارات 2022 موجودة بالسوق السعودي في هذا المقال.

أرخص 5 سيارات 2022 بالسعودية

قمنا بجمع المعلومات الخاصة بـ أرخص 5 سيارات مطروحة حديثًا داخل المملكة في عددٍ من النقاط، وتكون كالتالي:

سيارة هيونداي جراند i10 2022

حيث تأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات مع سعة تصل إلى 1.2 لتر، وإنتاج قوة 83 حصان، بالإضافة إلى معدل تسارع بدايةً من نقطة الثبات حتى 100 كم في 15 ثانية، علاوةً على عزم دوران السيارة البالغ 114 نيوتن/ متر.

سيارة هوندا سيتي 2022

وتتوفر السيارة بمحرك 1.5 لتر رباعي الأسطوانات، بقوة 119 حصان، وسرعة قصوى 190 كم/ ساعة، مع معدل تسارع من نقطة الثبات حتى 100 كم في 11.5 ثانية.

سيارة هيونداي اكسنت 2022

أما عن مواصفات هذه السيارة، فتأتي بمحرك قادر على إنتاج 123 حصان، مع الوصول لـ 100 كم من نقطة الثبات في 10.5 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ ساعة.

سيارة إم جي 5 2022

في حين أن إم جي تتوفر بمحرك 1.5 لتر مكون من 4 سلندرات، ويقوى على إنتاج 112 حصان، مع عزم دوران يبلغ 150 نيوتن/ متر، بالإضافة إلى سرعتها القصوى والتي تصل إلى 180 كم/ ساعة.

سيارة رينو داستر 2022

تتوفر السيارة بمحرك 2 لتر رباعي الأسطوانات، بقوة 135 حصان، وسرعة قصوى 178 كم/ ساعة، وعزم دوران يبلغ 195 نيوتن/ متر.

أسعار أرخص 5 سيارات 2022 بالسعودية