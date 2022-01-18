قنبلة الموسم.. السيارة الروسية لادا نيفا 2022 في السعودية الاسطورة العالمية الفخمة بمواصفات واسعار جبارة

قنبلة الموسم.. السيارة الروسية لادا نيفا 2022 في السعودية ، سيارة لادا نيفا 2022 من السيارات الفخمة التي اصدرت حديثاً وتمتلك كافة التجهيزات والمواصفات المميزة جداً التي تجعل منها السيارة الأفضل، كما أنها تتميز بمستوى عالي في القيادة الآمنة لما تمتلكه من أنظمة أمان وحماية بجانب أنظمة الترفيه وخلافه، بالإضافة إلى أنها من السيارات التي تحتوي على مميزات قياسية يصعب توافرها بأي سيارة أخرى منافسة لها.

قنبلة الموسم.. السيارة الروسية لادا نيفا 2022 في السعودية

أثارت تلك السيارة جدلاً كبيراً منذ تم الاعلان عن إصدارها من قبل شركة أوتوفاز الروسية القائمة على تصنيع المركبة والتي اهتم بها معظم الأوربيين، فلدى الشركة نية إطلاق سيارة لادا نيفا رباعية الدفع خلال هذا العام وبعدما تد الشركة أن تلك النسخة من السيارة حصلت على رواج كبير سوف تعمل على توريدها إلى البلدان الأوربية.

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

حصلت النسخة الجديدة من السيارة على مزيد من التحديثات والتعديلات الداخلية والخارجية بجانب أنها من السيارات المتوفر بها العديد من المواصفات تتلخص في التالي:

تحتوي السيارة على إطارات تكون مناسبة لكافة التضاريس وتأتي بجنوط 15 إنش.

كما أنها عملت على تحسين عزل الصوت والاهتزازات الداخلية بالتحديد خلال القيادة على الطرقات الصعبة.

تمتلك محرك تبلغ سعته 1.7 لتر بقوة 83 حصان وعزم دوران 129 نيوتن متر.

السيارة مزودة بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات ودفع رباعي.

تكون من أفضل السيارات المزودة بأحدث أنظمة الفرامل.

تأتي سيارة لادا نيفا ببعض الوسائد الهوائية التي تعمل على حماية السائق والركاب من التصادم.

ببعض الوسائد الهوائية التي تعمل على حماية السائق والركاب من التصادم. بها نظام تكييف عالي الجودة ونظام فرامل مانع الانغلاق.

تم صناعة مصدات السيارة من البلاستيك عالي الجودة.

تتميز البطانات الخاصة بالسيارة بالجنوط القوي بالإضافة إلى المساحة الواسعة.

كما تحتوي على أحدث نظام ترفيهي مميز جداً.

يوجد في السيارة مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية الليد.

تضم شبك هوائي يكون في منتصفه شعار الشركة المنتجة للسيارة بشكل خاص.

السيارة تكون مضاف لها العديد من الانحناءات الجانبية التي تكون في صورة الحرف X بهدف تقليل مقاومة الهواء.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية

لم يتم الكشف عن سعر السيارة حتى الآن في السعودية ولكن يبدأ سعرها بالسوق الروسي من 9000 دولار بما يعادل 34.000 ريال سعودي قبل إضافة الضرائب.