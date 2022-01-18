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عمر شويل - جدة أرخص وأقوي عروض التقسيط...بدون مقدم عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل - ثقفني
عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022، يريد الكثير من الأشخاص التعرف على أهم الشروط التي تتعلق بالأقساط الخاصة بهذه السيارة، نظراً لرغبة الأشخاص في الحجز للحصول على السيارة المتميزة، حيث أن القسط المتعلق بها قد تم تحديده لفترة زمنية محددة وهذا ما نتحدث عنه اليوم من أجل توضيح تفاصيل عروض عبد اللطيف جميل للسيارات وكل ما تحمله من مزايا ومواصفات، وكل تتسم به من خواص تجعله واحد من أهم الخيارات المطروحة وبشكل قوي مع أقوى ماركات السيارات العالمية.
عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022
- تقدم شركة عبد اللطيف جميل عرض تقسيط سيارة تويوتا برادوا 2022 بقسط يصل حتى 800 ريال سعودي بشكل شهري.
- كما أن المتقدم يقوم بدفع دفعة أولى التي تقدر بحوالي 80.289 ريال سعودي من سعر السيارة الأصلي.
- فترة السداد قد تصل لأكثر من خمس سنوات ولكن يجب العلم أن عند زيادة المدة يتم زيادة القسط الشهري للسيارة.
- سجل السعر الأصلي للسيارة بأسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية نحو 143.600 ريال سعودي.
- القيمة النهائية للسيارة قد تبلغ نحو 209.454 ريال يشمل السعر الاجمالي مضاف اليه الضريبة .
أهم مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022
- يوجد العديد من المواصفات التي تتسم بها سيارة تويوتا برادو 2022 عن أنواع السيارات الأخرى ومنها:
- تحمل السيارة قدرة كبيرة بالسير على الأماكن الرملية والطرق الوعرة والمنحنيات الصعبة.
- السيارة تتميز بقدرتها الكبيرة على الثبات بالطرق الصعبة على الشوارع والطرق الرملية.
- سيارة تويوتا برادوا 2022 تتمكن من السير على الأماكن الرملية والأراضي وخصوصاً بسرعة كبيرة.
- السيارة مزودة بمحرك يتسم جودة فائقة قد تصل حتى 385 نيوتن.
- يتم القيام بتشغيل السيارة من خلال قوة دفع رباعية متميزة.
- السيارة تحتوي على مقعد يكون من السهل تغيره لحوالي 8 مستويات متنوعة، ويختار الوضع المناسب له.
- تتواجد السيارة بالعديد من الألوان المتنوعة منها الأحمر والأحمر والأسود، والأبيض والكريستال.
- كما أن تحتوي سيارة تويوتا برادوا 2022 على زجاجة مزود بمادة رائعة يتم استخدامها حتى تقوم بمنع الإزعاج عند زيادة مستوى السرعة، أو عند السير على الطرق والأماكن المزدحمة.
- يوجد في السيارة مصابيح أمامية وأيضاً خلفية والتي يتم وضعها طوال فترة النهار حتى تمنع الضباب.
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