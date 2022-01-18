أرخص وأقوي عروض التقسيط... بدون مقدم عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل

عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022، يريد الكثير من الأشخاص التعرف على أهم الشروط التي تتعلق بالأقساط الخاصة بهذه السيارة، نظراً لرغبة الأشخاص في الحجز للحصول على السيارة المتميزة، حيث أن القسط المتعلق بها قد تم تحديده لفترة زمنية محددة وهذا ما نتحدث عنه اليوم من أجل توضيح تفاصيل عروض عبد اللطيف جميل للسيارات وكل ما تحمله من مزايا ومواصفات، وكل تتسم به من خواص تجعله واحد من أهم الخيارات المطروحة وبشكل قوي مع أقوى ماركات السيارات العالمية.

عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022

تقدم شركة عبد اللطيف جميل عرض تقسيط سيارة تويوتا برادوا 2022 بقسط يصل حتى 800 ريال سعودي بشكل شهري.

بقسط يصل حتى 800 ريال سعودي بشكل شهري. كما أن المتقدم يقوم بدفع دفعة أولى التي تقدر بحوالي 80.289 ريال سعودي من سعر السيارة الأصلي.

فترة السداد قد تصل لأكثر من خمس سنوات ولكن يجب العلم أن عند زيادة المدة يتم زيادة القسط الشهري للسيارة.

سجل السعر الأصلي للسيارة بأسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية نحو 143.600 ريال سعودي.

القيمة النهائية للسيارة قد تبلغ نحو 209.454 ريال يشمل السعر الاجمالي مضاف اليه الضريبة .

أهم مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022