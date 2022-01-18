الغندورة وصلت السعودية...سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كلياًً في السعودية بمواصفات وأسعار خيالية

سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كلياًً في السعودية بمواصفات وأسعار خيالية، تعتبر سيارة تويوتا رايز من أهم السيارات التي نالت على إقبال كبير في المملكة العربية السعودية منذ أن تم الإعلان عنها من قبل الشركة العالمية تويوتا، حيث أن السيارة تحمل العديد من المواصفات الرئيسية والتي لها علاقة بالكماليات وتجهيزات في السيارة، سواء من الخارج أو الداخل، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم أهم مواصفات والمميزات التي تتمتع بها السيارة، وتمتع كل من يقودها بالسير بطريقة سهلة وممتعة.

مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة

يوجد الكثير من المواصفات المتميزة للغاية تتمتع بها النسخة الجديدة لسيارة تويوتا رايز 2022 مما جعلها من أعرق السيارات الموجودة بالعالم ومن أهم مواصفات السيارة:

السيارة من الخارج تحمل طراز أنيق وأكثر جاذبية يلفت انتباه العديد من الشباب حيث تعتبر من أبرز التصميمات المتاحة

بالوقت الحالي المناسبة لفئة الشباب.

المحرك المتعلق بالسيارة يملك سعة كبيرة قد تصل حتى 1500 سي سي، كما أن السيارة الاقتصادية باستهلاك الوقود.

السيارة تتسم بوجود عزم دوران عالي للغاية مع الثبات بدرجة كبيرة، حتى يقاوم التعرض للانزلاق عند السير بالطرق الصعبة الواعرة والمنحنيات، كما أن الفرامل التي توجد بها تدعم تقنية منع الغلق.

أما بالنسبة لوسائل الأمان في السيارة فهي تتمثل بأجهزة استشعارية التي توفر انذار بحالة الخطر، وأيضاً كاميرات موزعة

بكافة جوانب السيارة، وتقوم بأدق التفاصيل باتجاهات السيارة، كما أنها تقوم باحتساب المسافة بين السيارة والسيارات التي تحيط بها.

وجود وسائد هوائية التي تعتبر من أبرز وسائل الأمان والسلامة والتي تعمل على حماية السائق عندما يتعرض للحوادث لا قدر الله.

أسعار الفئة الجديدة لسيارة تويوتا رايز 2022