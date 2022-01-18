وحش الطرق الواعرة....سيارة جيلي توجيلا 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات خيالية وأسعار ولا في الاحلام

سيارة جيلي توجيلا 2022 احدث مواصفات ومميزات، تعد سيارة جيلي توجيلا من السيارات الرياضية حيث تأتي بتصميم الكروس أوفر وعي ذات مظهر راقي وانسيابي، تتميز بأنظمة عديدة للأمان والحماية من التصادم وتعد خيار مناسب للعائلات للخروج في الرحلات، كما تتمتع بإمكانات كثيرة للترفيه وهي من سيارات الدفع الرباعي، ولمعرفة التفاصيل عن أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها يرجي متابعة القراءة.

مواصفات سيارة جيلي توجيلا 2022 الجديدة كلياً

تتميز السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات تصل قوته إلي 238 حصان، كما تبلغ سعته 2 لتر.

تعمل بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب 8 سرعات مختلفة.

تستهلك سيارة جيلي توجيلا 2022 وقودا بمعدل 14.1 كم لكل لتر.

عجلات السيارة رياضية ومقاسها 19 إنش.متر. ص.

قوة عزم الدوران تصل إلي 350 نيوتن

معدل تسارع السيارة من 0 إلي 100 كم يكون في مدة 6.9 ثانية.

ارتفاعها عن الأرض مناسب فهي ذات أبعاد قياسية.

تحتوي علي خطوط ديناميكية تعطي السيارة مظهرا أكثر فخامة.

مصممة للقيادة في الطرق الوعرة مثل الرمال والصحاري.

مرايا السيارة الجانبية قابلة للطي ويمكن تعديلها آليا.

تشمل 5 أوضاع مختلفة للقيادة فهي تتميز بالثبات.

مميزات سيارة جيلي توجيلا 2022

تتميز سيارة جيلي توجيلا 2022 بمقصورة فخمة صممت من مواد ذات جودة عالية.

تحتوي علي مقاعد رياضية مغطاة بالجلد.

يوجد بها فتحة سقف بانورامية.

يتوفر بها مكيف لضبط درجة الحرارة.

مزودة بشاحن لاسلكي.

تتميز بوجود فتحات USB.

تشمل شاشة تعمل بواسطة اللمس ومقاسها 12.3 بوصة.

مزودة بلوحة إعدادات بمقاس 12.3 بوصة.

يوجد بها منافذ AUX.

يمكن التحكم في الأنظمة المختلفة للسيارة باستخدام المقود.

بها نظام صوتي يعمل بواسطة 8 مكبرات صوت.

أنظمة الأمن والسلامة في جيلي توجيلا 2022

تشمل جيلي توجيلا 2022 أنظمة عديدة للسلامة منها:

خاصية دعم المكابح.

مساعدة السائق في الاصطفاف.

مزودة بفرامل مانعة للانغلاق.

تثبيت السرعة الذكي.

خاصية لتحذير السائق من مغادرة المسار.

أسعار جيلي توجيلا 2022