بمواصفات خارقة وجذابة سيارة لادا نيفا 2022 الروسية الجديدة وأهم المميزات والمواصفات بالسيارة

نقدم لكم أهم مميزات ومواصفات سيارة لادا نيفا 2022 الروسية وأسعارها المتوفرة بها في أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية، وكانت قد كشفت شركة أوتوفاز الروسية عن موديلها الجديد من سيارات لادا نيفا المتطورة في نهايات العام الماضي وأكدت أن السيارة على موعد مرتقب مع الانتشار الشديد في بدايات عامنا الجاري 2022، وتتمتع السيارة بمواصفات خارقة وجذابة بالرغم من كونها روسية وغير معروفة بالنسبة للكثير إلا أنها سيارة خارقة وخاصة عند سيرها على الأراضي الوعرة.

مواصفات وإمكانيات سيارة لادا نيفا 2022

تتمتع السيارة بعازل جيد للصوت ولا يؤثر صوت التكييف الداخلي على أداء موتور السيارة.

بينما فتحة بانورامية من السقف مصنوعة من الزجاج.

المقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر عالي الجودة ومزودة بأنظمة تبريد وتدفئة في كل الصفوف.

قوة المحرك تبلغ 83 حصان وتعمل بـ 129 نيوتن لكل متر عزم دوران.

بينما تدّعم خاصيتي الهواتف الذكية الحديثة والمتطورة مثل أبل كار بلاي والأندرويد أوتو لنظامي الأيفون والأندرويد.

كشف النقطة العمياء – خاصية الدخول بالمفتاح الذكي من خلال الريموت الكنترول.

بينما سعة موتور السيارة تبلغ 1700 سي سي ومقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من عدة نقلات مختلفة.

مقاس الجنوط لعجلات السيارة يبلغ 15 إنش مصنوعة من الألومنيوم.

كاميرا محيطية تعمل بزاوية كاملة مقاسها يبلغ 360 درجة مئوية.

بينما بها حساسات ركن أمامية وخلفية تساعد السيارة في الركن الذاتي.

عيوب سيارة لادا نيفا

بالرغم من كثرة مميزاتها وإمكانياتها إلا أنه هناك بعض العيوب الواجب ذكرها وفقًا للأمانة التجارية وتتمثل العيوب في كل مما يلي:-

مساحة المقصورة الداخلية صغيرة وغير مريحة.

تصميمها الخارجي كلاسيكي وقد لا يكون مفضل بالنسبة للبعض.

تفتقر إلى بعض وسائل الترفيه والتكنولوجيا بالرغم من تطورها.

أسعارها في سوق السيارات المحلي والعالمي