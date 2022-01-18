نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة لكزس 2022 في السعودية ومواصفاتها بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة لكزس 2022 في السعودية وموعد إطلاقها هي من المعلومات التي يرغب في معرفتها الكثير من الأفراد الراغبين في اقتناء هذه السيارة المميزة ذات المواصفات الاحترافية والشك الأكثر من رائع، حيث قد تم الإعلان عن موعد طرح السيارة وأسار الموديلات الخاصة بها بالتفصيل، وذك سوف يتم من خلا هذه المقالة على موقع ثقفني توضيح سعر ومواصفات سعر سيارة لكزس 2022 في المملكة العربية السُّعُودية بالتفصيل.

مواصفات سيارة لكزس LX 600 2022

أشارت الأخبار إلى أن مواصفات سيارة لكزس LX 600 2022 الجديدة سوف تكون أكثر احترافية وتميزًا، حيث سوف تمتلك السيارة محرك بسعة 5 لتر، نمط الدفع الرباعي، وقود البنزين، مع ناقل حركة أوتوماتيكي يحتوي على عشرة سرعات، وقوة المحرك تبلغ 409 حصان مع عزم دوران يُعادل نحو 650 نيوتن × متر.

كما تصل أقصى سَعَة تخزيني لتانك الوقود إلى حوالي 138 لترًا من البنزين، وتوفر السيارة في معدل حرق واستهلاك الوقود إلى نحو 6 لتر لكل 100 كيلو متر تقطعه السيارة، وأقصى سرعة لها تبلغ 220 كيلو متر في الساعة.

أما المظهر الخارجي للسيارة ؛ فهي تأتي بخمسة أبواب مع طول 5.08 متر، وارتفاع 1.9 متر، وعرض 1.98 متر، وهي ذات مصابيح أمامية وخلفي وعجلات من الألومنيوم والزجاج الأمامي عازل للحرار والصوت، ولها مقابض مضيئة ومساحات وشعار لكزس الجديد وشبك أمامي مطلي بمادة الكروم، والمزيد.

سعر سيارة لكزس 2022 في السعودية

تأتي أسعار موديلات سيارة لكزس 2022 – 2023 في المملكة العربية السُّعُودية على نحو أعلى نوعًا ما من سعر سيارة تويوتا راش 2022 في المملكة أيضًا وذلك على النحو التالي:

سعر سيارة لكزس ان اكس بريميم 2022: يتراوح بين 161 إلى 190 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة لكزس ان اكس بلاتينيوم 2022: يتراوح بين 215 إلى 216 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة لكزس ان اكس إف سبورت بلاتينيوم 2022: يتراوح بين 230 إلى 231 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة لكزس يو اكس UX 2022 : يتراوح بين 150 إلى 180 ألف ريال سعودي.

أسعار موديلات سيارات لكزس جي إس GS 2022 في المملكة : يتراوح بين 225 إلى 248 ألف ريال سعودي.

أسعار موديلات سيارات لكزس اي اس ES 2022 : يتراوح بين 195 إلى 250 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة لكزس ال سي Carbon 2022 : يتراوح بين 450 إلى 455 ألف ريال سعودي.

سعر لكزس آي اس 3.5 F Sport 2022 برستيج : يتراوح بين 215 إلى 218 ألف ريال سعودي.

سعر لكزس آي اس 3.5 F Sport 2022 بلاتينيوم : يتراوح بين 245 إلى 247 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة لكزس إل إكس LX 2022 :يتراوح بين 500 إلى 550 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة لكزس جي اكس GX 2022 : يتراوح بين 234 إلى 260 ألف ريال سعودي.

موعد طرح سيارة لكزس 2022 في المملكة

كان من المنتظر وفقما أعلنت الشركة المُنتجة للسيارة أن يكون موعد طرح سيارة لكزس LEXUS الجديدة سوف يكون في بداية عام 2022م أي سوف يكون خلال شهر يناير (كانون الثاني) من العام الجاري 2022م، ولكن حتى الآن لم تقوم الشركة اليابانية المصنعة لسيارات لكزس LX وجميع موديلات السيارة بتحديد الموعد النهائي والرسمي لإطلاق سيارتها الجديدة بعد.