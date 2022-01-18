نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة احلامك.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 toyota fj cruiser بالشكل الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار تنافسية في المقال التالي
أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022، سيارة تويوتا اف جي كروزر من أنوع المركبات القوية والتي تتوفر بمختلف الأسواق المحلية والعالمية وتعتبر من أهم أنواع الشاحنات التي تتمتع بالعديد من التجهيزات والملحقات الخاصة بالسلامة وأمن القيادة، ومن خلال الآتي من تلك السطور القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما يتوفر بالسيارة من ملحقات وتجهيزات سواء كانت تلك التجهيزات أساسية أو تجهيزات تخص ملحقات تتوفر بالمركبة بداخل مقصورتها وهذه الملحقات تعد من النوع الترفيهي، وإليكم من خلال ما يلي أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة.
أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022
من أهم السيارات التي لها العديد من المزايا والإمكانات التي تجعلها أفضل من غيرها من أنوع السيارات المنافسة حيث تتمتع السيارة ن نوع إف جي كروزر بالعديد من المواصفات والتي من بينها أن السيارة تعد من أنواع الشاحنات التي تمتاز بقوة الثبات العالية على الطريق علاوة على تمتعها بالآتي من تلك المواصفات القادمة:
مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 toyota fj cruiser
من بين أكثر المواصفات التي تتواجد بالسيارة من موديل تويوتا إف جي كروزر ما يلي في النقاط القادمة:
- تعد واحدة من المركبات التي تعمل بالنظام الخاص بالدفع الرباعي.
- سيارة من الحجم الصغير، وتعد من أكثر أنواع السيارات المحتوي على تجهيزات للترفيه أهمها الشاشة اللمس بالمقاس سبعة بوصة.
- يتوفر المكيف بمقصورة السيارة إف جي كروزر للتحسين من الأجواء بداخلها.
- ناقل الحركة المقترن بالموتور الخاص بالسيارة من النوع المانيوال.
- التسارع الخاص بالسيارة يكون خلال ثماني ثواني فقط.
- الطول الخاص بهيكل السيارة أكثر من اثنين ونصف متر.
- الخزان الخاص بالوقود يسع لمائة أربعة وخمسين لتر.
- عرض السيارة يتجاوز متر ونصف.
مميزات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 toyota fj cruiser
- الارتفاع الخاص بالسيارة حوالي متر ونصف.
- الوزن الخاص بالسيرة إف جي كروزر يقتربمن اثنين طن.
- السطح الداخلي للسيارة يتسم بكونه معزول بطبقة مميزة من مطاط عالي الجودة وهذا ما ييسر من تنظيف سطح السيارة من الداخل.
- أهم تجهيزات السلامة السيارة تحتوي على عدد من تجهيزات السلامة والتي من بينها الفرامل التي تمنع الانغلاق والتي تعمل بالنظام إي بي إس، وكذلك توفر الوسائد الهوائية وهذا للحد من الإصابة بالرضوض والصدمات.
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