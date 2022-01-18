أقوي وأرخص عروض التقسيط...عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر2022 الجديدة من عبد اللطيف جميل لمدة 60 شهر بدون مقدم

عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر2022 الجديدة، كشفت شركة تويوتا اليابانية الرائدة بمجال صناعة السيارات تويوتا لاند كروزر الجديدة 2022بشكل كلي، حيث أنها واحدة من أهم أنواع السيارات الجديدة التي من المتوقع أن تطرح بالأسواق بأوائل عام 2022، ويترقبها الكثير من الأشخاص الذين يرغبون بشرائها، فقد نالت السيارة على شهرة واسعة بشوق السيارات, ونحن اليوم سوف نوضح لكم أهم مواصفات السيارة وما تحمله من مزايا وأيضاً سعرها بسوق السيارات السعودي.

عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر2022 الجديدة

تعرض الشركة العديد من العروض المتميزة لسيارة تويوتا لاند كروزر 2022 لجميع العملاء الكرام من بينها عرض 800 ريال سعودي بشكل شهري للحصول على السيارة.

لجميع العملاء الكرام من بينها عرض 800 ريال سعودي بشكل شهري للحصول على السيارة. على أن يكون السعر الكلي للسيارة يبلغ 342.120 ألف ريال سعودي، كما أنها متاح تقسيط سعر السيارة على دفعات

يتم الاتفاق عليها من الشركة، ويجب أن يلتزم بجميع البنود التي تتعلق بذلك العرض المميز.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

كما أن المحرك مزود بناقل حركة أتوماتيك مكون من 8 اسطوانات، وبأقصى عزم دوران للمحرك نحو 649 نيوتن لكل متر.

كما أن طول السيارة يحقق نحو 4.950 ملي متر، وذات عرض نحو 1.978 مللي متر، كما أن الارتفاع يبلغ 2.849 مللي متر، أما بالنسبة لوزن السيارة يبلغ نحو 2.619 مللي متر، وطل العجلات يبلغ 2850 مللي متر.

ويوجد بالسيارة شاشة عرض للوسائط المعلوماتية تبلغ مقاس نحو 12.3 بوصة، وتعمل بتقنية اللمس.

بها مصابيح أمامية توجد بالسيارة تعمل من خلال تقنية الليد للإضاءة.