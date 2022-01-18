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عمر شويل - جدة ب 800 ريال بس أحصل على عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة لمدة 60 شهر بدون مقدم من عبد اللطيف جميل - ثقفني
قد كشفت مؤخراً شركة عبد اللطيف جميل عن عروضها المتميزة لتقسيط سيارة تويوتا برادوا 2022 الجديدة بشكل كلي وقد أشارت بأن مدة التقسيط تكون على مدار خمس سنوات فقد يبلع نحو 800 ريال سعودي، والسيارة يوجد بها الكثير من المواصفات والتقنيات الحديثة التي جعلتها تتنافس مع أبرز أنواع السيارات، وقد أعلنت شركة تويوتا اليابانية فهي واحدة من أفضل شركات السيارات وأضافت بأنه سوف يتم الإعلان عنها بشكل كامل بالأسواق اليابانية وسوف تطرح مع بداية 2022 بالأسواق المحلية وفي المملكة العربية السعودية.
ب 800 ريال بس أحصل على عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022
- أعلنت مجموعة شركات عبد اللطيف جميل بالسعودية عن القيم بتقسيط متميز لسيارة تويوتا الجديدة بموديل 2022 بسوق السيارات السعودي.
- وعلى أن يتم دفع قسط شهري بنحو 800 ريال سعودي ويتم التقسيط لمدة 5 أعوام.
- والأسعار تبدأ من 143.600ألف ريال السوق السعودي.
مميزات ومواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة
- سيارة تويوتا برادو 2022 متاحة بمحرك قوي بسعة 1700 سي سي 1.7 لتر، كما أن يولد قوة تقدر بمعدل 164 حصان.
- المحرك مرتبط بناقل حركة أتوماتيك مكون من 4 اسطوانات ويعمل بست سرعات متنوعة.
- سعة خزان الوقود بالسيارة يبلغ نحو 87 لتر وبعزم دوران للسيارة تصل نحو 246 نيوتن لكل متر.
- والسيارة تسير على الطرق الصعبة والأراضي الواعرة والشوارع الضيقة والمنحنيات.
- يوجد بالسيارة شاشة عرض للوسائط ذات مقاس 9 بوصة وتعمل بتقنية اللمس.
- كما أن السيارة تدعم تقنية الأبل كار بلاي وأيضاً الأندرويدأوتو المتعلقين بالهواتف الذكية.
- كما أن يوجد بسيارة تويوتا برادو2022 مقاعد داخلية مصنعة من القماش وذات جودة عالية وتتميز بالرقي والأناقة.
- المصابيح الأمامية الموجودة بالسيارة تعمل بتقنية الليدالمضئ.
- يوجد السيارة 4 حساسات أمامية وخلفية، وبإمكانك التحكم بمقاعد السيارة الأمامية والخلفية بالكهرباء، وهذا يزيد من فرصة أمان الأطفال بالسيارة.
- كما أن السيارة تدعم منافذ اليو إس بي وشحن لاسلكي خاص بالهواتف الذكية.
- يوجد به كاميرا بزواية تصل نحو 360 درجة توضح كافة الطرق أمام القائد من كافة الجهات.
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