ب 800 ريال بس أحصل على عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة لمدة 60 شهر بدون مقدم من عبد اللطيف جميل

قد كشفت مؤخراً شركة عبد اللطيف جميل عن عروضها المتميزة لتقسيط سيارة تويوتا برادوا 2022 الجديدة بشكل كلي وقد أشارت بأن مدة التقسيط تكون على مدار خمس سنوات فقد يبلع نحو 800 ريال سعودي، والسيارة يوجد بها الكثير من المواصفات والتقنيات الحديثة التي جعلتها تتنافس مع أبرز أنواع السيارات، وقد أعلنت شركة تويوتا اليابانية فهي واحدة من أفضل شركات السيارات وأضافت بأنه سوف يتم الإعلان عنها بشكل كامل بالأسواق اليابانية وسوف تطرح مع بداية 2022 بالأسواق المحلية وفي المملكة العربية السعودية.

ب 800 ريال بس أحصل على عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022

أعلنت مجموعة شركات عبد اللطيف جميل بالسعودية عن القيم بتقسيط متميز لسيارة تويوتا الجديدة بموديل 2022 بسوق السيارات السعودي.

بسوق السيارات السعودي. وعلى أن يتم دفع قسط شهري بنحو 800 ريال سعودي ويتم التقسيط لمدة 5 أعوام.

والأسعار تبدأ من 143.600ألف ريال السوق السعودي.



مميزات ومواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة