كامري هي السيارة السيدان الفاخرة من الشركة اليابانية العالمية العملاقة لصناعة السيارات شركة تويوتا، وظهرت فخامة السيارة خاصة في موديل 2022 ولم يكن هذا الموديل وحده الذي ضم صفات ومزايا خلابة، لكن السيارة على مدار تاريخها وهي تقدم تجارب أداء استثنائية ما منحها ثقة المستهلك السعودي، ويرغب الكثيرين في المملكة العربية السعودية في اقتناء سيارات كامرى بأرخص الأسعار وأنظف الحالات وممشى منخفض.

تويوتا كامري بأقل من 30 ألف ريال والممشى مفاجأة.. أسعار رخيصة بـ 2022

هناك سيارة كامري موديل 2010 مستعملة تحتوي على قير يعمل اتوماتيكيا، لون السيارة أبيض.

وفي الوقت نفسه حالة السيارة من الخارج لا يوجد عليها أي ملاحظات، ممشى السيارة 515 ألف كيلومتر، فئة السيارة هي ستاندر.

السيارة بدون سمكرة نهائيا ومستعدة للفحص بأي مكان في المملكة العربية السعودية.

كذلك تم تركيب كفرات جديدة في السيارة بالإضافة أنه تم تركيب مثبت سرعة للرفع من إمكانيات السيارة.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 23 ألف ريال وهي من ثاني مستخدم بعد بيعها من وكالة عبداللطيف جميل.

حالة محرك السيارة جيدة وكذلك حالة الجير باستثناء وجود صوت مزعج في بداية السير بالسيارة لكنه يختفي بعد دقائق.

بالإضافة إلى ما سبق حالة السيارة من الداخل قد تحتاج إلى تعديل حسب الذوق لكن حالة الفرش جيدة.

تويوتا كامري بأسعار رخيصة وحالات نظيفة للبيع في السعودية

هناك كذلك سيارة كامرى 2010 الممشى 500 ألف، لون السيارة فضي، البدي به ملاحظات والقطع المستبدلة هي الرفرف الأمامي جهة اليمين.

المكينة تم تغييرها بأخرى والممشى الخاص بها هو 200 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه حالة محرك السيارة الجديد جيدة وتم إجراء جميع الصيانات في موعدها لدى الوكالة.

سعر السيارة هو 23 ألف ريال سعودي وقابل للتفاوض البسيط، حالة السيارة من الداخل جيدة ولا تحتاج إلى تجديد.

كامرى بالسعودية وحش الصحراء بأرخص الأسعار وأعلى المزايا