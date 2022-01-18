مواصفات سيارة ليكزس LX مميزات خيالية وسعر تنافسي تعرف علي امكانيتها الآن

تعتبر شركة ليكزس من الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الفاخرة من الطراز الياباني وهي أحد الفروع للشركة الأم تويوتا التي تولت صناعة الكثير من السيارات التي يفضلها معظم المستخدمين، قامت شركة لكزس بإصدار نوع جديد من السيارات تسمي ليكزس lx التي تحتوي على الكثير من الرفاهيات التي يبحث عنها الجميع.

مواصفات سيارة ليكزس LX

تتميز سيارة ليكزس أنها سيارة ضخمة من سيارات الدفع الرباعي.

يعتبر محرك السيارة من تعتبر هذه السيارة أكثر سيارة تتمتع بالرقي والفخامة معا بالنسبة لجميع السيارات التي أنتجتها شركة ليكزس.

تحتوي السيارة على مقاعد مريحة جداً وعجلة قيادة توفر على السائق سائقه مريحة جداً.

تحتوي السيارة على مصابيح أمامية ذات ثلاثة عيون حتي توفر رؤية جيدة دون ضبابية في الظلام.

تحتوي السيارة على شاشة مقاس 21 بوصة حتي تقوم بعرض معلومات عن الطريق أو لعرض الخرائط أو حتى تشغيل الموسيقى وارتفاع وانخفاض الصوت.

مقاعد السيارة بالكامل من النوع المريح جدا ذات كسوه جلديه فاخره.

أنواع سيارات لكزس lx لعام 2022

سيارة ليكسز lx ستاندر لعام 2022.

سيارة ليكسز lx فل كامل لعام 2022.

مميزات سيارة ليكسز lx