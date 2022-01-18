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عمر شويل - جدة مواصفات سيارة ليكزس LX مميزات خيالية وسعر تنافسي تعرف علي امكانيتها الآن - ثقفني
تعتبر شركة ليكزس من الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الفاخرة من الطراز الياباني وهي أحد الفروع للشركة الأم تويوتا التي تولت صناعة الكثير من السيارات التي يفضلها معظم المستخدمين، قامت شركة لكزس بإصدار نوع جديد من السيارات تسمي ليكزس lx التي تحتوي على الكثير من الرفاهيات التي يبحث عنها الجميع.
مواصفات سيارة ليكزس LX
- تتميز سيارة ليكزس أنها سيارة ضخمة من سيارات الدفع الرباعي.
- يعتبر محرك السيارة من تعتبر هذه السيارة أكثر سيارة تتمتع بالرقي والفخامة معا بالنسبة لجميع السيارات التي أنتجتها شركة ليكزس.
- تحتوي السيارة على مقاعد مريحة جداً وعجلة قيادة توفر على السائق سائقه مريحة جداً.
- تحتوي السيارة على مصابيح أمامية ذات ثلاثة عيون حتي توفر رؤية جيدة دون ضبابية في الظلام.
- تحتوي السيارة على شاشة مقاس 21 بوصة حتي تقوم بعرض معلومات عن الطريق أو لعرض الخرائط أو حتى تشغيل الموسيقى وارتفاع وانخفاض الصوت.
- مقاعد السيارة بالكامل من النوع المريح جدا ذات كسوه جلديه فاخره.
- أنواع سيارات لكزس lx لعام 2022
- سيارة ليكسز lx ستاندر لعام 2022.
- سيارة ليكسز lx فل كامل لعام 2022.
مميزات سيارة ليكسز lx
- أهم ما يميز سيارة ليكسز lx هو محركها حيث أنها تحتوي على محرك قوي من نوع تيربو ٦ سلندر سعة ٣ نصف لتر.
- كما تبلغ قوة المحرك حوالي 409 حصان وتقوم ب 5000 لفه كل دقيقه واحده بس.
- يحتوي ناقل الحركة الخاص بسيارات لكزس على 10 سرعات يمكن التنقل بينها بسهولة حيث انه أوتوماتيكي.
- تستطيع السيارة أن تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة الواحدة.
- توفر نظام للقيام بمراقبة النقطة العمياء.
- يتوفر في السيارة نظام معين يجعل السيارة تتأقلم على السرعة الجديدة في حالة تزويد السرعة عن المسموح.
- تحتوي السيارة لكزس lx علي جهاز إنذار يشبه الصافرة في حالة اصطدام السيارة من إحدى جوانبها.
- تحتوي السيارة على كاميرا لتراقب الخلقية الخاصة بالسيارة ومن أجل مساعدتها على الركن في منطقة مناسبة لتجنب الدخول في مناطق ضيقة لا تناسبها.
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