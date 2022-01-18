نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الجامد وصل.. سيارة تويوتا ياريس 2022 في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات واسعار سيارة تويوتا ياريس 2022 من أكثر المعلومات التي يبحث عنها مختلف العملاء ومختلف الراغبين في الحجز لهذا الموديل من السيارات حيث تعد المركبة من أهم نوعيات المركبات المتميزة والتي تحمل العديد من المواصفات الأكثر تميز، وتعتبر المقصورة الداخلية الخاصة بالسيارة مع التصميم الخارجي لها من أكثر أجزاء السيارة التي يهتم الكثير من الناس بمعرفة أهم خصائصها والتعديلات التي طرأت عليها ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القدمة نتعرف بالتفصيل على أهم المواصفات وتكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات واسعار سيارة تويوتا ياريس 2022

المواصفات والأسعار للسيارة تويوتا ياريس 2022 من أهم الأمور التي يهتم بمعرفتها مختلف العملاء حيث تعد السيارة مميزة بقوتها وبراعة تصميمها الداخلي والخارجي مع امتياز السيارة بالأناقة مع تمتعها بالآتي من المواصفات القادمة:

مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022

مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 من أهمها ما نقوم بعرضه من خلال الآتي من تلك النقاط القادمة:

السيارة تمتاز بقوة هيكلها وثباتها العالي على الطريق.

السعة الخاصة بالمحرك للسيارة من موديل ياريس يصل لنحو ألق وخمسمائة سي سي.

السيارة بعزم دوران للمحرك ذروته تبلغ مائتين خمسة وسبعين نيوتن لكل متر.

تتوفر الإضاءة بمستوى مميز والمصابيح من النوع الليد.

الأضواء الكاشفة النهارية عالية الجودة.

القفل المتوفر بالسيارة من النوع المركزي.

المقبس الخاص بالسيارة بفرق جهد اثني عشر فولت.

النظام المخصص للفرامل من نوع الفرامل التي تمنع الانغلاق وتعمل بالنظام إي بي إس والتي تعطي انسيابية العبور بأمان على الطرق.

الفرامل من النوع فورد فيستا.

السيارة متوفرة بنوع المكيف الداخلي يعمل بالريموت كنترول.

يتوفر بالمقصورة الداخلية مقاعد مريحة.

تتمتع السيارة بالعديد من الملحقات للترفيه ومن بينها الشاشة التاتش بالمقاس ستة بوصة.

يتوفر راديو مدمج بالسيارة.

سعر سيارة تويوتا ياريس 2022

سعر سيارة تويوتا ياريس 2022 والتي تتوفر من مختلف فئاتها وبنسخ متعددة يعد متباين ما بين فئة لأخرى حيث تبدأ الأسعار الخاصة بهذا الموديل من خمسة وخمسين ألف ريال سعودي وعل حسب المواصفات لكل فئة يكون السعر.