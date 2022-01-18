سعر كورولا كروس النص فل يخرج عن المألوف.. سيارات تويوتا رخيصة في 2022

كورولا كروس 2021 وحش علامة تويوتا اليابانية والسيارة التي قابلت عاصفة من الإعجاب فور الإعلان عن طرحها في العام الماضي، وتعد كورولا cross من أكثر سيارات تويوتا التي لفتت الأنظار بعد صدورها وذلك لكمية المزايا الكبيرة التي تضمها هذه السيارة، حيث أخذت من روح معظم موديلات تويوتا وجمعت ذلك خلف تصميم جذاب يضم الكثير من مساحات التخزين في كل ركن من أركان السيارة.

سعر كورولا كروس سيارات تويوتا بأسعار رخيصة.. تخرج عن المألوف

الفئة المشار إليها هي XLE HEV بنزين وهي فئة النص فل كامل وكان سعرها في أول العام الماضي هو 89 ألف و470 ريال.

وفي الوقت نفسه حافظت السيارة على نفس سعرها في العام الجاري كما هي وهو ما يؤكد تحقيق السيارة لنجاح خرافي.

هذا بخلاف عدد كبير من السيارات التي ينخفض سعرها بمجرد مرور عام على طرحها بالأسواق.

إلا أن كورولا Cross خرقت هذه القاعدة ولذلك لأنها حققت مبيعات كبيرة في السعودية.

مزايا كورولا كروس في المملكة العربية السعودية

السيارة تحتوي على ناقل حركة من نوع CVT، المحرك بسعة 1.8 لتر الوقود هايبرد.

وفي الوقت نفسه القدرة الحصانية هي 121 حصان وهي قدرة قوية للغاية وتم تصميم هيكل السيارة ليناسب هذه القدرة.

السيارة تحتوي على خزان وقود كبير 36 لتر وتعمل بالكهرباء مما يقلل استهلاك الوقود.

صرفية الوقود في هذه السيارة 23.7 كم / لتر.

مواصفات الآمان في السيارة الجبارة وحش الصحراء اليابانية العملاقة

السيارة تحتوي على وسائد هوائية بالإضافة فرامل تتصدى للتزحلق.

وفي الوقت نفسه هناك نظام ضد عوامل السرقة بالإضافة إلى أن السيارة لديها مثبت سرعة.

كذلك كورولا كروس تحتوي نظام امان سوبر لمراقبة ضغط الكفرات.

السيارة تحتوي على حساسات خلفية مما يساعد على كشف الطريق أثناء السير للخلف ومنع وقوع الصدمات.

تجهيزات كورولا cross الخرافية من الداخل