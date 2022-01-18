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عمر شويل - جدة سيارات ديزل مستعملة اقتصادية جداً وبحالة ممتازة للبيع بأقل الأسعار، توفر بمدينة طبرجل بمنطقة الجوف سيارة هيونداي سوناتا مستعملة موديل 2016، السيارة فئة فل كامل بمحرك ديزل 4 سلندر سعة 2.4 لتر مع جير أوتوماتيك وممشاها 145 ألف كيلو متر. تتميز بجنوط مقاس 18 إنش، شاشة ملاحة وتخشيب بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما، حساسات وكاميرا خلفية، خاصية الدخول الذكي والتشغيل الذكي، مقاعد أمامية مزودة بإمكانية تسخين المراتب، تحكم من خلال المقود متعدد الأغراض في مثبت السرعة، النظام الصوتي، عداد الرحلات والبلوتوث. المحركات والبودي على الشرط ما عدا كبوت ورفرفين رش تجميلي، وصل أعلى سوم إلى 41 ألف ريال والبيع قريب.

سيارات ديزل مستعملة للبيع

تتوفر للبيع بمكه سيارة هيونداي افانتي النترا مستعملة موديل 2018، محرك تيربو 4 سلندر 1.6 لتر يعمل بالديزل مع جير أوتوماتيك وعدادها 85 ألف كيلو متر، السيارة استيراد شخصي من كوريا تتميز بمواصفات إضافية جنوط، مقاعد جلد فاخرة مزودة بإمكانبة تدفئة المقاعد، مانع انزلاق، التحكم عن طريق الدريكسيون في البلوتوث، الأوامر الصوتية ومثبت السرعة. البودي به رش تجميلي بالباب الأمامي الجهة اليمنى واثار فك في الرفرف الامامي اليمين، المحركات على الشرط والسعر المطلوب 52 الف ريال.

تتوفر للبيع بالرياض سيارة هيونداي مستعمل طراز توسان موديل 2017، محرك ديزل 4 سلندر 2000 سي سي تيربو قير أوتوماتيك و الممشى 140الف كيلو متر، بطاقة جمركية استيراد من كوريا ميناء الدمام. تتميز بمقاعد جلد، دخول ذكي، تشغيل بصمة، مثبت سرعة، هاتف وتحكم دريكسون، كما إنها مزودة بحساسات خلفية وحساسات اطارات وكاميرا خلفية. السيارة اقتصادي جدا جدا وبها ثلاث وضعيات قيادة ايكو وعادي وسبورت، مانع انزلاق وأوتوستوب، إمكانية تدفئة الدركسيون والمقاعد. المحركات والعضلات والقواطع والإيرباجات على الشرط، البودي وكالة ما عدا رش تجميلي في قطعتين بدون سمكرة. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 58 ألف ريال.

حراج سيارات ديزل صغيرة

تتوفر بمدينة القريات الجوف سيارة كيا كادينزا 2016 ديزل، محرك 6 سلندر 3300 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 86 ألف كيلو متر، المحراكات شرط نظيفة والبودي رش تجميلي من كوريا بالرفرف الايسر الامامي وباب الشنطه. تتميز بإمكانية الدخول الذكي، التشغيل بصمه، مثبت سرعه، شاشه، كاميرا خلفية، مقاعدجلد و إمكانية تسخين المقاعد و تبريد مقعد السائق، تسخين المقود، تحكم كهربائي في المقاعد، مكيف امامي، مكيف خلفي، زجاج كهرباء، تحكم كامل عن طريق المقود و مرايا جانبية كهربائية مع الطي أوتوماتيك، وقد وصل أعلى سوم إلى 65 ألف ريال.