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عمر شويل - جدة تخفيض سعر تويوتا كامري موديل 2022 الاقتصادية لأكثر من 20 ألف شامل الضريبة، طرحت تويوتا هذا العام 14 فئة متنوعة لطراز كامري تختلف جميعها في المحركات والتجهيزات، وسوف نختص اليوم بالحديث عن فئة جراندي هايبرد والتي طُرحت بمحرك هجين اقتصادي للغاية، حيث يمكنك هذا المحرك من السير مسافة 26 كيلو متر بتقييم ممتاز بلس، وهي تختلف كلياً عن كامري قراندي V6 التي تأتي بمحرك بنزين يمشيك 14.2 كم/لتر وتفوقها في عدد الاسطوانات والقوة. نتناول اليوم أبرز مواصفات كامري جراندي هايبرد موديل 2022، كما نكشف لكم عن أقل سعر للسيارة بالمملكة بعد تخفيض سعرها بنحو 14% شامل الضريبة ضمن عروض عبد اللطيف جميل.

تخفيض سعر تويوتا كامري 2022

طُرحت فئة جراندي هايبرد موديل 2022 بمحرك هجين 4 سلندر سعة 2.5 لتر ويولد قوة 215 حصان، السيارة تعمل بنظام الدفع الامامي مع جيربوكس أوتوماتيكي بنظام CVT. انخفض سعر السيارة بما يزيد عن 20 ألف ريال ضمن عروض عبداللطيف جميل، حيث بلغ سعر كامري 2022 فئة قراندي هايبرد 127 ألف و700 ريال بدلا من 147 ألف و200 ريال شامل الضريبة، بينما بلغ سعر نفس الفئة بمحرك سداسي بنزين سعة 3.5 لتر ويولد 297 حصان 127200 ريال.

يتميز الموديل الجديد من فئة قراندي بفتحة سقف بانوراما وتطعيمات كروم متفرقة، جنوط ألمينيوم مكحله مقاس 18 إنش وشبك أمامي باللون الاسود بالاضافة إلى جناح خلفي، أنوار ليد عالي واطي وليد نهاري إلى جانب كشافات ضباب اماميه ليد، أنوار ليد خلفية وكشاف ضباب خلفي. كما تتميز كامري جراندي هايبرد الجديدة بحساسات أمامية وخلفية وكاميرا خلفية، مرايا بتحكم أوتو مع إشارات انعطاف، 6 وسائد هوائية وعدد خمس احزمة امان للسائق والراكب الأمامي والمقاعد الخلفية.

كامري جراندي هايبرد الجديدة

تأتي فئة جراندي مجهزة داخلياً بتصميم عصري رائع مع الكثير من سبل الراحة والأمان، فهي تحتوي على مقاعد جلد فاخرة يمكن التحكم بها كهربائياً، شاشة ترفيه تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وشاحن لاسلكي، نظام صوتي فاخر يحتوي على 9 مكبرات للصوت نظام تثبيت سرعة ذكي يمكن التحكم به عن طريق عجلة القيادة، زجاج كهربائي auto لمسة واحدة ونظام سنتر لوك مع حاجب شمس خلفي، إمكانية الدخول والتشغيل الذكي مع دعم اتصال usb ومشغل cd، مقود متعدد الأغراض للتحكم في الأوامر الصوتية واتصال البلوتوث وعداد الرحلات إضافة إلى مثبت السرعة. تتميز كامري قراندي هايبرد 2022 أيضاً بمكيف أوتوماتيك وفرامل ايه بي اس مانعة للإنزلاق مع تقنية دعم المكابح، بالاضافة إلى نظام تحذير مغادرة المسار وحساس للكفرات.