الوووحش الامريكي.. جيب جراند شيروكي 2022 Jeep Grand Cherokee الشكل الجديد تنطلق وتتحدي السيارات

الوووحش الامريكي.. جيب جراند شيروكي 2022 Jeep Grand Cherokee أعلنت شركة جيب العالمية لصناعة السيارة عن سيارتها الجديدة سيارة جيب جراند شيروكي 2022 وهي إحدى سيارات الدفع الرباعي الأكثر بحثًا عبر الإنترنت ومن الجيل الخامس لسيارات الجيب الجديدة وتتكون من صفين داخليين فقط بالرغم من أن النسخة السابقة لها في العام الماضي كانت تحتوي على 3 صفوف، وتتميز سيارات الجيب بأنها من أفضل السيارات التي يمكنها السير على الأراضي الوعرة وسنوضح لكم بالتفصيل كل المعلومات التي تخص السيارة وأسعارها في السوق السعودي للسيارات.

مواصفات سيارة جيب جراند شيروكي 2022

حجم موتور السيارة يبلغ 1368 سي سي وأقصى عزم دوران له 250 نيوتن لكل متر.

قوة الموتور تبلغ 170 حصان ومقترن بتفيس أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات و4 أسطوانات.

تحتوي السيارة على 16 صبابة و5 مقاعد داخلية.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 196 كيلو متر لكل ساعة.

تعمل السيارة بنظام الحقن الإلكتروني للبنزين وبخاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

خاصية تثبيت السرعة التكيفية والنوافذ الخلفية تعمل بالكهرباء.

المقاعد الخلفية تعمل كهربيًا بواسطة إنذار وريموت كنترول.

طول السيارة يبلغ 182 بوصة بينما عرضها 73.2 بوصة.

ارتفاع السيارة يصل إلى 65.7 بوصة حيث أنها أطول من السيارات السابقة من نفس الطراز.

طول قاعد عجلات السيارة تبلغ 106.5 بوصة.

شاشة المعلومات مقاسها يبلغ حوالي 7 بوصة.

منافذ USB وخاصية البلوتوث.

مميزات سيارة جيب جراند شيروكي 2022

ارتفاع السيارة عن الأرض يعد من أفضل المسافات بالنسبة للسيارات من هذه الفئة.

النظام الخاص بعرض المعلومات والترفيه سهل الاستخدام.

مميزات السائق الأمامية قياسية وفريدة.

قدرة السيارة على السحب كبيرة إلى أقصى درجة.

ثباتها على الأراضي الوعرة ممتاز.

عيوب سيارة جيب جراند شيروكي 2022

تساع موتور السيارة القياسي ليس بالقوة المطلوبة.

الديناميكية الخاصة بقيادة السيارة ليست جيدة.

حجم مساحة التخزين متوسط.

المقصورة الداخلية ليست بالجودة المتوقعة.

لا تحتوي هذه الفئات من السيارة على طراز هجين.

أسعار سيارة جيب جراند شيروكي 2022 في سوق السيارات السعودي

أسعار السيارة في السوق السعودية في الفئات الأولى تبدأ من 99 ألف و900 ريال سعودي حتى تصل في الفئات الأعلى إلى حوالي من 129 ألف ريال سعودي إلى 130 ألف ريال سعودي.