كيا تبدع وتطلق سياراتها الجديدة الشبابية 2022 بمواصفات عالية واداء جبار

أعلنت شركة كيا اليابانية أخيرًا بانطلاق سيارة كيا ستينجر 2022 في جميع أسواق السيارات المحلية والعالمية، وتعد سيارات ستينجر من أفضل السيارات التي قامت كيا مؤخرًا بتقديمها للمشترين وهي خيار مناسب جدًا بالنسبة للأشخاص الراغبة في شراء سيارة جديدة وخاصة وأنها منتج ياباني أي أنه يتمتع بمصداقية عالية تمامًا وبإمكانيات متطورة وفي سطور مقالنا التالية سنوضح لكم كل ما يخص السيارة وأبرز مميزاتها وعيوبها بالإضافة إلى سعرها في سوق السيارات السعودي.

أبرز مميزات ومواصفات سيارة كيا ستينجر 2022

محرك السيارة قوته تبلغ 225 حصان ونظام السيارة الصوتي مكون من 6 مكبرات صوتية.

تتمتع بمظهر خارجي جذاب ولامع ومتوفر منها ألوان مميزة والسيارة من الخلف جريئة بعض الشيء.

مزودة بأفضل وسائل الأمان والحماية وخاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن.

تدعم خاصية Apple CarPlay والأندرويد أوتو وتحتوي على خاصية الـ Bluetooth.

شاشة عرض معلومات السيارة تعمل باللمس ومقاسها 8 بوصة.

تتميز السيارة بأن تسارع محركها قوي وسريع.

حجم صندوق الحقيبة الخلفي يبلغ 23 قدم.

مصابيح السيارة الخلفية والأمامية تعمل بتقنية الليد ذاتية العمل.

استهلاك السيارة من الوقود موفر واقتصادي.

كشف النقطة العمياء.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

تحذير السائق عند تعرض السيارة لمحاولة سرقة.

خاصية كبح الفرامل التلقائية والفرامل مانعة للانغلاق.

كاميرا محيطية بزاوية كاملة 360 درجة مئوية.

تشغيل السيارة عن بعد والدخول الذكي بدون مفاتيح.

حساسات ركن ذاتية من الخلف والأمام.

خاصية مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

عيوب كيا ستينجر 2022

محرك السيارة كفائته أقل من السيارات المنافسة وغير اقتصادي في استهلاك البنزين.

المناورة ليست بكفاءة عالية.

نظام المعلومات المزودة به السيارة بطئ الاستجابة أحيانًا.

مقصورة السيارة الداخلية مصنعة من جودة أقل كفاءة من السيارات التي تنافسها بنفس الفئة السعرية.

أسعار كيا ستينجر 2022 في سوق السيارات السعودي

بلغ سعر السيارة في السوق السعودي حوالي 206,538 ريال سعودي وقامت شركة الجبر للسيارات في المملكة العربية السعودية بعمل تقسيط مميز على سعر السيارة لمدة 5 سنوات وقيمة القسط الشهري تبلغ حوالي 3,830 ريال سعودي بدفعة أولية قيمتها 20,654 ريال سعودي ودفعة نهائية قيمتها تبلغ 61,962 ريال سعودي.