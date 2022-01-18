الأسطورة المذهلة.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 الجديدة كلياً وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية

مواصفات سيارة لادا نيفا نتطرق لها فيما يلي حيث تعد الشاحنة من هذا النوع من أفضل السيارات المطروحة بالمعارض على المستوى المحلي والعالمي إذ تعد حاملة للكثير من المواصفات التي تؤهلها كي تكون من بين أهم السيارات المعروضة في التوقيت الحالي ومن الخيارات القوية التي تتوفر بالأسوق أمام الكثير من العملاء ممن يرغبون في أن توفر بسياراتهم المزيد من التجهيزات لقيادة أكثر توفيرًا لمستوى عالي من الراحة والأمان، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة وتجهيزاتها وسعرها بالسوق المحلي.

مواصفات سيارة لادا نيفا موديل 2022

نتحدث فيما يلي من السطور القليلة المقبلة عن المواصفات والتكلفة الشرائية للسيارة لادا نيفا والتي تمتلك العديد من المواصفات والتجهيزات التي تعطيها مميزات القيادة المريحة والآمنة، وأهم مواصفات الخاصة بالسيارة ما يلي , مواصفات سيارة لادا نيفا نتطرق لها فيما يأتي من هذه النقاط القادمة:

السيارة متوفرة بمحرك يلغ من القوة ثمانين حصانًا.

السعة الخاصة بمحرك السيارة تبلغ أكثر من لتر ونصف.

طول سيارة من ماركة لادا نيفا لموديل عام ألفين اثنين وعشرين يصل لنحو أربعة مترات ونصف.

التصميم من الخلف للسيارة يعد مميز حيث تم التعديل عليه ليكون مواكب للعصر ومتسم بالشكل والتصميم الأكثر طواعية للسير بمختلف الطرق بانسيابية وثبات.

المصابيح التي تتوفر بالسيارة من نوع الليد الموفر للطاقة.

تتوفر الإطارات الخاصة بالسيارة والتي تيسر السير على مختلف الطرق الصعبة.

السيارة تمتاز بالتصميم العصري أيضا لكل ما تحتويه المقصور الداخلية من ملحقات وتجهيزات سواء أساسية كالمقاعد أو تجهيزات لملحقات من النوع الترفيهي.

يتوفر بكابية السيارة لشاشة من المقاس سبعة بوصة.

يتوفر المنفذ يو إس بي كما يتوفر المنفذ إي يو إكس.

سعر سيارة لادا نيفا

سعر سيارة لادا نيفا بالأسواق المحلية بجمهورية مصر العربية يصل للسعر مائة ستة وستين ألف جنيه مصري وحوالي عشرين ألف ريال سعودي بمختلف المعارض بالمملكة العربية السعودية، وهذا السعر للسيارة من ماركة لادا نيفا بالأسواق من الفئة الأولى.