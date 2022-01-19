أسعار سيارات كيا سول 2022 وجميع مواصفاتها ومميزات امكانيات رهيبة وسعر مناسب

سيارات كيا سول من أشهر الأنواع التي لاقت إقبال كبير من المشترين والمهتمين بسوق السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، فمازال موديل 2014 منها يبحث عنه من يريد شراء سيارة مستعملة، أما بالنسبة لطراز 2021، سوف نتناول مواصفاته وأسعاره وعيوبه في هذا التقرير.

مواصفات كيا سول

مقصورة سيارة سول 2021 من الداخل: مقاعدها توفر الراحة لجلوس خمس أفراد، وهذا بسبب اتساع المقعد، بحيث لن يشعر من يجلس فيها بالتعب عند السفر لمسافات الطويلة: كرسي القيادة يتميز بوضعية ممتازة ومرتفعة، وهذا يوفر إمكانيات جيدة في كشف الطريق والرؤية الواضحة.

جودة خامات كيا سول: تم تصنيعها من خامات ذات جودة عالية، من البلاستيك القوي، مع أسطحها التي تتسم بملمسها الناعم، وهذه الخامات هي المتبع استخدامها في الأنواع ذات الثمن المعقول من فئات مركبات الدفع الرباعي الصغيرة.

يميزها التصميم الداخلي الرائع الفريد.

مساحة تحميل كبيرة: لا تنخدع بالمظهر الخارجي لأبعادها الصغيرة، وتأكد أنها بالرغم من ذلك سوف توفر لك قدرة على استيعاب حمولة ضخمة.

هناك مساحة تقدر بحوالي 24.2 قدم مكعب وراء الكنبة الخلفية، وحوالي 62.1 قدم مكعب عند ثني المقاعد الخلفية للأسفل.

نظام ذكي وترفيهي مميز: تتسم الخدمة المعلوماتية والترفيهية فيها بسهولة الاستخدام، وذلك عبر قائمة بسيطة للاختيارات المنسقة جيدًا.

وجود شاشة تعمل باللمس مثالية، بالإضافة لأدوات تحكم حقيقية تجعل من السهل على القائد أن يستخدم إعدادات الصوت وحرارة المقصورة خلال قيادته.

التقنيات الخاصة بتكامل المحمول الذكي مثالية أيضًا.

الشاشة التاتش تأتي بمقاس سبعة بوصة، مع أندرويد أوتو، و آبل كاربلاي، 6 سماعات مكبرة، بلوتوث، مخرج USB.

يتوفر فيها ميزة الشحن اللاسلكي، ونظام بوصلة، وراديو، وهناك فئة بها فتحة في السقف ، والتحكم في درجة الحرارة، والتشغيل عبر ضغطة زر.

سعر كيا سول 2022

ثمن سيارة كيا سول الحديثة لسنة 2021 تنطلق من 17.490 دولار، وهو سعر أفضل من غيرها بنفس المواصفات، سعرها يزيد كلما ارتفعت الفئة، حتى بلوغ الفئة الأعلى وهي turbo، يبلغ ثمنها 27.550 دولار، سوف يتم توفيرها في وقت قريب للبيع في الأسواق العربية، حيث أن الفئة المتاحة حاليًا هي كيا سول 2020.

عيوب كيا سول 2022