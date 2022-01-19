ملكة السيارات.. سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السعودية

اسعار سيارة تويوتا كورلا كروس تعد من أهم المعلومات والتي يجب أن يكون على دراية بها مختلف من هم مقبلين على الشراء لسيارة من النوع كورولا كروس والتي تحمل عدد من الخصائص الفريدة والتجهيزات المتميزة، ومن خلال السطور تحدث بالتفصيل عن أهم ما تتواجد عليه تلك السيارة من تجهيزات متميزة تجعل السيارة من المقترحات القوية لعملاء والتي تقدم أفضل سبل الراحة وأمن السير على أكثر الطرق وعورة مع عرض المواصفات كاملة وكذلك أهم ما يتعلق بتكلفة الشراء.

مواصفات سيارة تويوتا كورلا كروس

المواصفات والاسعار لهذه السيارة من الماركة العالمي ذائعة الصيت تويوتا وعلى وجه التحديد موديلها كورلا كروس نتناولها بالتفصيل نظرا لأن البحث يتزاد عن معلومات وتفاصيل تخص الموديل وإليكم عرضا شاملا عن وصف السيارة عن مواصفات سيارة تويوتا كورلا كروس تكون كما يلي:

السيارة تتوفر بالمحرك بقوة مائة وخمسين حصان.

عزم دوران المحرك مائتين سبعة وثمانين نيوتن لكل متر.

التصميم من الداخل للسيارة يتسم بكونه غاية في الأناقة مع المساحة المتسعة والمقاعد الرحبة.

تتواجد الخاصية للتعديل الكهربي والتي تكون ميسرة للتعديل على مستوى مقاعد السيارة.

المقاعد مغطاة بالجلد عالي الجودة.

المقاعد مغطاة بالجلد عالي الجودة. الشاشة المتوفرة بالسيارة بالمقاس سبعة إنش.

متوفر المنفذ من النوع يو إس بي.

وصلة إي يو إكس متوفرة بالسيارة.

متوفر بالسيارة نظام صوتي عالي الجودة مدعم بعدد تسعة مكبرات صوت.

تكييف الهواء متواجد بالسيارة.

تدعم كل تجهيزات القيادة الآمنة والأكثر راحة.

متوفر فيها الفرامل التي تمنع الانغلاق والتي تعمل بالنظام إي بي إس.

متوفر فيها الفرامل التي تمنع الانغلاق والتي تعمل بالنظام إي بي إس. أفضل نظم الإضاءة وكشافات الضباب تتواجد بالسيارة من موديلا كورولا كروس.

متوفر عدد تسعة من الوسائد من النوع الهوائي.

القوة الخاصة بالسحب للسيارة تصل لستمائة وثمانين كيلو جرام.

سعر سيارة تويوتا كورلا كروس

سعر سيارة تويوتا كورلا كروس ما بين سعرين السعر الذي يتبع موديلها من الفئة الأولى وهو خمسة وعشرين ألف دولار وهذا ما يعدل السعر أربعة وتسعين ألف ريال سعودي بمختلف الأسواق المحلية بالمملكة.