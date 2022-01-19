أرخص انواع السيارات.. سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام

مواصفات سيارة كيا اسبورتاج إليكم التقرير الوافي عن تلك المعلومات التي تهم قطاع كبير من العملاء الراغبين في الحجز لهذا الموديل والذي يعد بالفعل من بين الموديلات للسيارات العديدة الاستعمال من نوعها الرياضي الأكثر تميز ومزيد من التفاصيل نتعرف عليها من خلال هذا المقال ، حيث تعد السيارة من الموديل الأشهر كيا سبورتاج يمتلك من المواصفات ما يؤهله ليكون من أفضل الأنواع التي تتواجد وبقوة خلال تلك الفترة الحالية بالأسواق المحلية والعالمية وفيما يأتي البيان الكامل عن التكلفة الشرائية، وكذلك أهم المواصفات التي تتعلق بالسيارة.

مواصفات سيارة كيا اسبورتاج 2022

مع ذكر الأسعار والمواصفات لسيارة كيا اسبورتاج نتعرف على تجهيزاتها والتي تعد تجهيزات أساسية لضمان الأمان والسلامة لقيادة السيارة من نوع كيا سبورتاج الأكثر تميز بكل ما تحويه من ملحقات تجعلها من أفضل السيارات المتوفرة بالسوق المحلي والعالمي. عن مواصفات سيارة كيا اسبورتاج نتناولها فيما يلي من تلك النقاط القليلة المقبلة:

السيارة تبلغ من الطول مائة ثلاثة وثمانين بوصة.

عرض السيارة من الموديل كيا سبورتاج يصل للقيمة التي تعدل ثلاثة وسبعين بوصة.

الارتفاع للسيارة يصل للقيمة خمسة وسبعين بوصة.

المحرك الخاص بالسيار من نوع موديل كيا سبورتاج متواجد بعدد أربعة من الخيارات.

يتوفر الموديل بمحرك أربعة سليندر.

قوة المحرك تعدل مائة سبعة وسبعين حصان.

محرك السيارة بالسعة التي تصل لواحد ونصف لتر.

محرك السيارة بالسعة التي تصل لواحد ونصف لتر. عزم دوران المحرك يصل للقيمة مائتين خمسة وستين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي من نوعه الأوتوماتيك وبعدد ستٍ من السرعات.

السيرة تعد رحبة من الداخل.

المخرج الخاص بالعادم يعد مخفيًا.

العدادات من النوع الرقمي متوفرة بالسيارة وبالقياس اثني عشرة بوصة.

العدادات من النوع الرقمي متوفرة بالسيارة وبالقياس اثني عشرة بوصة. التكييف توفر بالسيارة لتحسين الأجواء، كما تتوفر منافذ لليو إس بي واي يو إكس.

الوسائد من النوع الهوائي لتفادي الرضوض والصدمات.

سعر سيارة كيا اسبورتاج

سعر سيارة كيا اسبورتاج بمختلف الأسواق بالمملكة العربية السعودية ما بين السعرين أربعة وتسعين ألف إلى ما يعدل مائة أربعة وعشرين ألف ريال سعودي، وتتوفر الفئة الثانية للسيارة بسعر ثلاثة وتسعين ألف ريال