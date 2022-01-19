سعر بيجو 208 موديل 2022 الفخامة الفرنسية..أفضل عرض في السعودية

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عمر شويل - جدة سعر بيجو 508 موديل 2022 الفخامة الفرنسية..أفضل عرض في السعودية من شركة المجدوعي الوكيل الحصري للسيارة في المملكة. السيارة متوافرة جي تي في جيلها الخامس بالسيارة الاوروبية بتصميم عصري وخامات ممتازة وتجهيزات متقدمة من ناحية الراحة والآداء. فهي سيارة هاتشباك حجمها صغير رأيناها أول مرة 1983 وكان اسمها بيجو 205 وفي عام 1998 دشنوا بيجو 206 وفي عام 2006 دشنوا الجيل الثالث تحت اسم بيجو 207 وفي عام 2012 دشنوا الجيل الرابع باسم 208 وفي عام 2019 دشنوا الجيل الخامس والجديد كليًا 208 بيجو جي تي.

بيجو 208 سيارة المدينة ذات الخمسة أبواب

تصميم لا يقاوم تُعد بيجو 208 تجسيدًا لثورة التنقل ، وتتميز بتصميمها الفريد. حيث تتميز سيارة المدينة هذه بتصميمها الرياضي وشكلها العصري بتصميم لا يقاوم.

ستجذب انتباهك مميزات بيجو 208 جي تي موديل 2022

يوضح تصميم بيجو 208 مدى قوتها من اللمحة الأولى. وذلك من خلال انخفاضها المتوازن وغطاء المحرك الطويل وألوان الهيكل الزاهية. ويميز حضورها السقف الأسود الماسي، وأقواس الإطارات السوداء وأطر النوافذ اللامعة وإطارات الألمنيوم مع التطعيمات الخاصة.

تتميز الواجهة الأمامية المعبرة ليسارة بيجو 208 بشبكة كبيرة من الكروم. وتبرز رؤيتها العصرية والجريئة بمصابيح ال اي دي النهارية والتي تضاء في جميع الأوقات. لضمان أكبر قدر من السلامة. ويتميز كذلك المظهر الخلفي بالأناقة مع شريط أسود لامع محاط بإضاءة خلفية ال. اي.دي. مع أضواء دائمة مخلبية تضيء ليلًا ونهارًا. كذلك يأتي المظهر الخلفي الديناميكي والمصمم بمنتهى الحرفية لسيارة بيجو 208 الجديدة كليًا بطرازين من الجناح الخلفي يقوم أحدهما بإدارة استهلاك الوقود بينما يعمل الآخر على تحسين أداء القيادة. ويتوفر العادم بطراز من الكروم لمظهر رياضي أكثر.

سقف بانورامي

يمتد السقف البانورامي (سيلو ) من الواجهة الأمامية إلى الجزء الخلفي لسيارة بيجو 208. ويغمر المقصورة الداخلية بالضوء الطبيعي. ولهذا يستمتع الركاب برؤية السماء والأضواء من خلال السقف.

تكنولوجيا المستقبل

قمرة قيادة i-Cockpit® 3D من بيجو

استمتع بقيادة مميزة وسهلة مع عجلة القيادة المدمجة متعددة الوظائف* ، وشاشة العرض ثلاثية الأبعاد القابلة للتخصيص* قياس 10 انش تعمل باللمس** و7 مفاتيح تحكم مركزية** تشابه مفاتيح البيانو.

لوحة عدادات رقمية ثلاثية الأبعاد

أصبحت لوحة العدادات الرقمية مع شاشاتها ثلاثية الأبعاد أقرب إلى مجال رؤيتك. حيث تقوم بعرض معلومات أساسية حول السيارة وقيادتك. قم بتعديل شاشتك عن طريق تخصيص المعلومات التي تريدها طوال الوقت ظاهرة على الشاشة.

شاشة لمس ذكية وممتعة

تتميز لوحة القيادة من سيارة بيجو 208 بشاشة كبيرة تعمل باللمس. عالية الدقة قياس 10 بوصة. يتم التحكم بها عن طريق التعرف على الصوت أو عن طريق مفاتيح عجلة القيادة، أو باستخدام مفاتيح التحكم السبعة. ستكون قادرًا على استخدام جميع التطبيقات المتوافقة على هاتفك الذكي على الشاشة بفضل وظيفة (ميرور سكرين) المتوفرة مع (آبل) أو أندرويد أو (ميرورلينك).

أنظمة مساعدة للسائق بيجو 208 موديل 2022

تقوم أنظمة مساعدة السائق خلال القيادة شبه المستقلة بالتالي:

1- مراقبة المسار مع اختيار الموقع في الحارة.

2- تنظيم السرعة ومسافة الأمان.

نظام الكبح النشط عند الطواريء

ستقوم أنظمة مساعدة السائق بتنبيهك عند اكتشاف عوائق أمامك. وإذا تأخرت في الاستجابة فإن بيجو 208 ستقوم بالكبح تلقائيًا عن طريق نظام الكبح التلقائي عند الطواريء الذي يعمل حتى 85 كم/الساعة.

نظام المساعدة في الحفاظ على المسار النشط

إذا تم اكتشاف تجاوز لخطوط الطريق دون تشغيل المؤشرات. فإن هذا النظام المجهز بكاميرا سيسمح للسيارة بتصحيح مسارها تلقائيًا. ويعمل النظام بسرعات تزيد عن 65 كم/ ساعة.

نظام الكشف عن المناطق العمياء

يكشف نظام الكشف عن المناطق العمياء وجود سيارة في المنطقة العمياء لسيارتك، ثم يقوم بتنبيهك بضوء في زاوية كل من مرايا الأبواب. يعمل النظام بسرعات تزيد عن 65 كم/ساعة.

الألوان المتوافرة لـ بيجو 208 جي تي

– رمادي أرتنس.

– التميت أحمر.

– أبيض لؤلؤي.

-أزرق فيرتيجو.

– أصفر فارو.

– بيرلا نيرا أسود.

– أصفر فارو.

سعر بيجو 208 موديل 2022 الفخامة الفرنسية..أفضل عرض في السعودية

تأتي السيارة بفئتين

الفئة الأولى هي بيجو 208 موديل 2022 ويصل سعره 72 ألف ريال و 900 غير شامل ضريبة القيمة المضافة. ولكن مع اضافة القيمة المضافة لها عند المجدوعي.فإن السعر يكون 90 ألف و850 ريال سعودي. والضمان المتوفر من الوكيل 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر للصيانة المجانية أيهما أقرب. المحرك نوعه 1.2L TURBO 130 HP الفئة الثانية هي بيجو أكتيف ويصل سعرها لـ 63 ألف ريال سعودي و 900 ريال سعودي. غير شاملة للضريبة القيمة المضافة.

تقسيط بيجو المجدوعي بنك الراجحي

يمكنك معرفة كيفية تقسيط سياراة بيجو من بنك الراجحي احصل على أفضل تمويل لسيارات بيجو.. أفضل العروض المقدمة من شركة بيجو للسيارات لشركة المجدوعي. يسر مصرف الراجحي أن يقدم لكم أفضل فرصة تأجير سيارات من بيجو.

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مثال 1 : تأجير بتحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 6.46% 1,079 ريال 26,250 ريال

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 7,500 ريال 5 سنوات 8.02% 1,324 ريال 18,750 ريال

مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 90,000 ريال 5 سنوات 6.28% 1,294 ريال 31,500 ريال

كيفية التقديم

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