الغندورة اليابانية.. تويوتا راش الجديدة كليا 2022 فى السعودية بمواصفات واسعار خيالية وجبارة

الغندورة اليابانية.. تويوتا راش الجديدة كليا 2022 فى السعودية ، تحمل سيارة جديدة الكثير من الإيجابيات التي يبحث عنها الكثير من عشاق السيارات تم تصميم هذه السيارة الجديدة لإحداث الكثير من التغييرات الرائعة التي تتماشى مع طبيعة التطور التكنولوجي دعونا نحدد مواصفات ومزايا التي يجب أن نعرفها على وجه اليقين وتتميز هذه السيارة بأنها سيارة تنافس العديد من سيارات الدفع الرباعي.

الغندورة اليابانية.. تويوتا راش الجديدة كليا 2022 فى السعودية

بحث العديد من الأشخاص عن أفضل طريقة للحصول على مواصفات سيارة تويوتا راش العالمية التي تحتوي على عدد هائل من المميزات الفريدة من نوعها والتي لا تتواجد في باقي الأنواع الأخرى من السيارات، وفي النقاط التالية سنقدم إليكم أهم مواصفات سيارة تويوتا راش المميزة، ومنها:

تتميز المساحة الداخلية بالاتساع الكبير ليستمتع بها الركاب.

يشعر الركاب في الخلف بالراحة طول مدة سفرهم كما تحتوي على مساحة كبيرة للأرجل بحيث يتمكن الأطفال من مد أطرافهم الصغيرة بحرية.

يمنح وضع Rush الطويل لمن خلف عجلة القيادة منظرًا رائعًا لمقدمة غطاء المحرك.

مزودة بمرايا تعمل بالطاقة خارج السيارة، وتكييف هواء أوتوماتيكي، ونظام التشغيل بالدفع، وكاميرا الرؤية الخلفية، وقفل الباب اللاسلكي.

يوجد تكييف الهواء الأوتوماتيكي يحافظ على برودة جميع الركاب.

جوانب يوجد بها مصابيح خلفية وتتميز السيارة بمظهر أنيق، بينما كان قطر العجلات 17 بوصة ويمكن قيادة السيارة على الطرق الوعرة.

يوجد بها نوافذ ضخمة، فإنه يوفر رؤية واضحة للمحيط الخارجي.

لديها نظام تكييف هواء خلفي مدمج في السقف لتوفير راحة إضافية لركاب المقاعد الخلفية.

هناك مساحة تخزين كبيرة في السيارة ويرجع ذلك إلى القدرة على طي المقاعد في الصفين الثاني والثالث.

الشبكة الأمامية تأخذ شكل خطوط أفقية عريضة ومتصلة بها بواسطة مصابيح أمامية رفيعة من نوع ليد.

أسعار تويوتا راش

تتمتع سيارة تويوتا راش بسعرها الغير طبيعي والذي جعل العديد من الأشخاص في الإقبال عليها بشدة، كما تتوفر تويوتا راش 2022 في السوق السعودي بالفئات التالية: