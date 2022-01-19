صاروخ الموسم.. هيونداي كريتا 2022 الجديدة اقوى وافخم وارخص سيارة فى السعودية بمواصفات واسعار خرافية

صاروخ الموسم.. هيونداي كريتا 2022 الجديدة ، سنتحدث خلال مقالنا حول هيونداي كريتا 2022 الجديدة تتميز بتصميم مختلف ومميز مقارنة بغيرها من السيارات، حيث طرأت عليها الكثير من التغييرات الداخلية والخارجية، و سنوضح لكم الكثير من مزايا السيارة وسعرها في السوق وتصميمها الرائع، حيث حققت الكثير من المبيعات في سوق السيارات وتتضمن مجموعة من الخيارات الكثيرة المطروحة أمام كل مشتري حيث يمكنك الحصول على جميع وسائل الأمان بتلك السيارة كما أن السيارة مجهزة بشكل عالي ولاقى الكثير من القبول من قبل محبي السيارات، نوضحها لكم فتابعونا.

صاروخ الموسم.. هيونداي كريتا 2022 الجديدة

إذا كنت تبحث عن مواصفات سيارة هيونداي كريتا للعام الحالي ٢٠٢٢، في خلال السطور التالية سنتعرف على أبرز مميزاتها ومواصفاتها الفريدة من نوعها، وهي كالتالي:

مكان السائق مرتفع ،حتى يستطيع متابعة الطريق الطريق بالكامل وثبات السيارة مقبول عند السرعات العالية.

تتميز باتساع المساحات الجانبية بها ولذا فهي تتماشى مع طبيعة العائلات.

يوجد مسند ذراع يجعل الراكب يشعر بالراحة أثناء خلال السفر لمسافات ورحلات طويلة،كما يوجد بالسيارة حامل أكواب.

يوجد مكان لشحن الهاتف أثناء القيادة وسائل الأمان بها متعددة ومتوفرة من الفئة الأولى، كما أن مساحات التخزين داخل السيارة عديدة.

شاشة الرؤية الخلفية للسائق واضحة، كما تتميز السيارة بأنها ذات تصميم قوي من الخارج .

فتحة سقف بانورامية ذكية تدعم الأوامر الصوتية ونظام التعليق بسرعات منخفضة في الدولة مريح للغاية، لكنه لا يؤثر على الثبات.

ثبات السيارة ممتاز وخاصة في حالة السرعة العالية ولايستطيع الركاب سماع أي أصوات طوال الطريق.

تتميز بتواجد مجموعة من الكماليات الرائعة مثل فرامل الانتظار التي تعمل بالكهرباء والكاميرا الخلفية، ونظام التحذير من المسافة.

يوجد بداخل سيارة هيونداى كريتا أجهزة استشعار الضوء، وشاحن لاسلكي، وشاشة وسائط مدعومة بالاتصال على الأجهزة المحمولة عبر التطبيقات الذكية، والمرايا الجانبية القابلة للطي كهربائياً .

تساعد إشارة التوقف في حالات الطوارئ منعًا للتصادم من الخلف في حالة التوقف بشكل مفاجئ عن طريق وميض المصابيح الخلفية بشكل متكرر.

سعر هيونداي كريتا 2022 الجديدة

سعر السيارة يبدأ من 66990 ريالاً، يوجد من تلك السيارة اربعة فئات منها بسعر 87450 ريال ومتوسط سعر هيونداي هيونداي كريتا في السوق السعودي 68،450 ريال.