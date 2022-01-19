نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على 5 سنوات فقط … أرخص واقوي عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 جميع فئاتها من عبد اللطيف جميل في المقال التالي
عمر شويل - جدة على 5 سنوات فقط ... أرخص واقوي عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 جميع فئاتها من عبد اللطيف جميل - ثقفني
عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022، أعلنت شركة تويوتا للسيارات عن إطلاق الإصدار الجديد من سيارة تويوتا برادو تي اكس 2022 والتي تعد من أفضل أنواع السيارات التي قامت تويوتا بإطلاقها والتي حققت نسبة مبيعات كبيرة خاصةً داخل المملكة العربية السعودية ويبحث الكثير من المواطنين عن أفضل عروض التقسيط للسيارة وكيفية الحصول عليها.
عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022
- يصل سعر سيارة تي اكس 1 داخل شركة عبداللطيف جميل 143,600 ألف ريال سعودي.
- تمنح الشركة فرصة تقسيط السيارة بقسط شهري يصل إلى 2.872 ريال سعودي وكلما زادت فترة السداد زادت قيمة القسط.
- تمنح الشركة فرصة تقسيط السيارة حتى 5 سنوات.
- لا يحتاج العميل إلى دفع الدفعة الأولى.
- تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من سعر السيارة الأصلي حوالي 57.440 ريال سعودي.
عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس أل ديزل 2022
- يتم تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس أل ديزل 2022 من عبد اللطيف جميل وقد تصل قيمة القسط 4.224 ريال سعودي .
- وتصل قيمة الدفعة الأخيرة من ثمن السيارة 64.480 ريال سعودي .
- وقد يصل سعر السيارة 161.200 ريال سعودي .
عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس أل 3 2022
- يتم تقسيط سيارة يتم تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس أل 3 2022 من عبد اللطيف جميل .
- وقد تصل قيمة تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس أل 3 2022 بقيمة 3.224 ريال سعودي .
- وتصل قيمة الدفعة الأخيرة من ثمن السيارة 60.920 ريال سعودي .
مواصفات سيارة تويوتا برادو تي اكس 2022
- تعمل السيارة بمحرك تصل قوته 4 سلندر ويعمل بسعة 2.7 لتر ويعمل بقوة 164 حصان.
- تحتوي السيارة من الأمام على كشافات لتتمكن الرؤية في الليل وفي الضباب.
- يبلغ سعة خزان الوقود 87 وأقصى عزم دوران السيارة حوالي 246 نيوتن لكل متر.
- تعمل السيارة من خلال ناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا له 6 سرعات مختلفة كما يمكن التحكم فيه يدوي.
- تم تصميم هيكل السيارة من الخارج بدرجة عالية من الصلابة حتى تكون مرنة أثناء القيادة ويسهل الحركة على السائق.
- يُمكن التحكم في المقاعد داخل السيارة من خلال نظام كهربائي بحيث يسهل الجلوس للأطفال وكبار السن.
- تحتوي على صندوق تبريد يساعد أثناء السفر الطويل في فترة الصيف.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ