على 5 سنوات فقط ... أرخص واقوي عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 جميع فئاتها من عبد اللطيف جميل

عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022، أعلنت شركة تويوتا للسيارات عن إطلاق الإصدار الجديد من سيارة تويوتا برادو تي اكس 2022 والتي تعد من أفضل أنواع السيارات التي قامت تويوتا بإطلاقها والتي حققت نسبة مبيعات كبيرة خاصةً داخل المملكة العربية السعودية ويبحث الكثير من المواطنين عن أفضل عروض التقسيط للسيارة وكيفية الحصول عليها.

عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022

يصل سعر سيارة تي اكس 1 داخل شركة عبداللطيف جميل 143,600 ألف ريال سعودي.

تمنح الشركة فرصة تقسيط السيارة بقسط شهري يصل إلى 2.872 ريال سعودي وكلما زادت فترة السداد زادت قيمة القسط.

تمنح الشركة فرصة تقسيط السيارة حتى 5 سنوات.

لا يحتاج العميل إلى دفع الدفعة الأولى.

تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من سعر السيارة الأصلي حوالي 57.440 ريال سعودي.

عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس أل ديزل 2022

يتم تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس أل ديزل 2022 من عبد اللطيف جميل وقد تصل قيمة القسط 4.224 ريال سعودي .

من عبد اللطيف جميل وقد تصل قيمة القسط 4.224 ريال سعودي . وتصل قيمة الدفعة الأخيرة من ثمن السيارة 64.480 ريال سعودي .

وقد يصل سعر السيارة 161.200 ريال سعودي .

عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس أل 3 2022

يتم تقسيط سيارة يتم تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس أل 3 2022 من عبد اللطيف جميل .

يتم تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس أل 3 2022 من عبد اللطيف جميل . وقد تصل قيمة تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس أل 3 2022 بقيمة 3.224 ريال سعودي .

بقيمة 3.224 ريال سعودي . وتصل قيمة الدفعة الأخيرة من ثمن السيارة 60.920 ريال سعودي .

مواصفات سيارة تويوتا برادو تي اكس 2022