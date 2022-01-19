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وحش الكون.. سيارة كيا كارينز العائلية الجديدة 2022 بتعديلات وتصميم مبهر ومواصفات جبارة والسعر غير متوقع

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عمر شويل - جدة وحش الكون.. سيارة كيا كارينز العائلية الجديدة 2022 بتعديلات وتصميم مبهر ومواصفات جبارة والسعر غير متوقع - ثقفني

وحش الكون.. سيارة كيا كارينز العائلية الجديدة 2022 ، تعتبر سيارة كيا كارينز 2022 من افضل السيارات على الساحة يوجد بها الكثير من الامكانيات والأنظمة التكنولوجية الحديثة مما جعلها من أكثر الأنواع شهرة في سوق السيارات  وتتميز بالفخامة من ناحية التصنيع يوجد بها العديد من الفئات حتى يتماشى مع جميع أذواق العملاء ونالت حب وإعجاب الكثير وحققت شهرة كبيرة كما  حازت على ثقة المشتريين  ومن هنا سنتعرف على جميع لمواصفاتها ومزاياها الرائعة كما سنقدم لكم سعرها في السوق.

وحش الكون.. سيارة كيا كارينز العائلية الجديدة 2022

هناك الكثير من المواصفات التي تتمتع بها السيارة سواء من ناحية السرعة أو من الأداء وسنقدم لكم الكثير من مزايا السيارة كالتالي:

  • تتميز بتصميم رائع حيث تتضمن حوالي ٧مقاعد  كبيرة تستطيع أن يجلس عليها جميع أفراد العائلة دون أدنى مشكلة، كما لديها مصابيح من الليد سواء خلفية أو أمامية تمكنك من الرؤية بشكل جيد ومريح للعين، بالإضافة إلى تجنب الحوادث الليلية.
  • تحتوي على شاشة تاتش يمكن ربطها بالهواتف وتتميز فتحتها الموجودة بالسقف بأنها بانورامية، ويحبها الأطفال لأنها تضيف جو من المرح في السيارة أثناء الرحلات الطويلة مع الأسرة.
  • يوجد بها شاحن لاسلكي تستطيع من خلاله شحن تليفونك أثناء القيادة.
  •   يوجد بها الكثير من وسائل الأمان لاحتوائها على نظام تثبيت السرعة الإلكتروني التفاعلي.
  • يوجد بها إضاءة داخلية كما تحوي فتحة تعمل على تنقية الهواء.
  • يمكن للركاب في الصنف الثاني تغير المقعد بشكل كهربائي كما يوجد  فتحات  خاصة بالتكييف 
  • لديها شاشة عرض تاتش كما يوجد بها تكييف  أوتوماتيك.

اسعار سيارة كيا كارينز 2022

تتمتع هذه السيارة بأسعارها المذهلة والتي لا تقارن بغيرها من الأنواع الأخرى الموجودة في السوق السعودي، ونقدم إليكم كافة الأسعار بالتفاصيل وهي:

  • يتراوح سعر تويوتا ريس 1.2 لتر 2022 من 57 ألف حتى 60،000 ريال.
  • تويوتا Reiz 1.0T 2022 يتراوح سعرها من  62،500 – 63،000 ريال.
  • تويوتا لاند كروزر 4.0 V6 2022 تتراوح من  230،000 حتى  260،000 ألف ريال.
  • تويوتا لاند كروزر 3.5T V6 2022 من سعر 300،000  حتى  400،000 الف ريال.
  • 2022 تويوتا هيلوكس 2.7  Single Cab 4×2 2022من  77،700  حتى   78،000 ريال سعودي.
  • تويوتا هيلوكس 2.7 Single Cab 4×4 2022 سعرها من  99،250 حتى  100،000 ريال.
  • تويوتا هيلوكس 2.7 Double Cab 4×2 2022  من  85،000  حتى  86،000 ريال.
  • تويوتا هيلوكس 2.7 Double Cab 4×4 2022  من 112،000 حتى  115،000 ريال
  • تويوتا هيلوكس 4.0 V6 Double Cab 4×4 2022 2022 من  143،000 حتى 144،000 ريال.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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