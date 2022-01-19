نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الكون.. سيارة كيا كارينز العائلية الجديدة 2022 بتعديلات وتصميم مبهر ومواصفات جبارة والسعر غير متوقع في المقال التالي
وحش الكون.. سيارة كيا كارينز العائلية الجديدة 2022 ، تعتبر سيارة كيا كارينز 2022 من افضل السيارات على الساحة يوجد بها الكثير من الامكانيات والأنظمة التكنولوجية الحديثة مما جعلها من أكثر الأنواع شهرة في سوق السيارات وتتميز بالفخامة من ناحية التصنيع يوجد بها العديد من الفئات حتى يتماشى مع جميع أذواق العملاء ونالت حب وإعجاب الكثير وحققت شهرة كبيرة كما حازت على ثقة المشتريين ومن هنا سنتعرف على جميع لمواصفاتها ومزاياها الرائعة كما سنقدم لكم سعرها في السوق.
وحش الكون.. سيارة كيا كارينز العائلية الجديدة 2022
هناك الكثير من المواصفات التي تتمتع بها السيارة سواء من ناحية السرعة أو من الأداء وسنقدم لكم الكثير من مزايا السيارة كالتالي:
- تتميز بتصميم رائع حيث تتضمن حوالي ٧مقاعد كبيرة تستطيع أن يجلس عليها جميع أفراد العائلة دون أدنى مشكلة، كما لديها مصابيح من الليد سواء خلفية أو أمامية تمكنك من الرؤية بشكل جيد ومريح للعين، بالإضافة إلى تجنب الحوادث الليلية.
- تحتوي على شاشة تاتش يمكن ربطها بالهواتف وتتميز فتحتها الموجودة بالسقف بأنها بانورامية، ويحبها الأطفال لأنها تضيف جو من المرح في السيارة أثناء الرحلات الطويلة مع الأسرة.
- يوجد بها شاحن لاسلكي تستطيع من خلاله شحن تليفونك أثناء القيادة.
- يوجد بها الكثير من وسائل الأمان لاحتوائها على نظام تثبيت السرعة الإلكتروني التفاعلي.
- يوجد بها إضاءة داخلية كما تحوي فتحة تعمل على تنقية الهواء.
- يمكن للركاب في الصنف الثاني تغير المقعد بشكل كهربائي كما يوجد فتحات خاصة بالتكييف
- لديها شاشة عرض تاتش كما يوجد بها تكييف أوتوماتيك.
اسعار سيارة كيا كارينز 2022
تتمتع هذه السيارة بأسعارها المذهلة والتي لا تقارن بغيرها من الأنواع الأخرى الموجودة في السوق السعودي، ونقدم إليكم كافة الأسعار بالتفاصيل وهي:
- يتراوح سعر تويوتا ريس 1.2 لتر 2022 من 57 ألف حتى 60،000 ريال.
- تويوتا Reiz 1.0T 2022 يتراوح سعرها من 62،500 – 63،000 ريال.
- تويوتا لاند كروزر 4.0 V6 2022 تتراوح من 230،000 حتى 260،000 ألف ريال.
- تويوتا لاند كروزر 3.5T V6 2022 من سعر 300،000 حتى 400،000 الف ريال.
- 2022 تويوتا هيلوكس 2.7 Single Cab 4×2 2022من 77،700 حتى 78،000 ريال سعودي.
- تويوتا هيلوكس 2.7 Single Cab 4×4 2022 سعرها من 99،250 حتى 100،000 ريال.
- تويوتا هيلوكس 2.7 Double Cab 4×2 2022 من 85،000 حتى 86،000 ريال.
- تويوتا هيلوكس 2.7 Double Cab 4×4 2022 من 112،000 حتى 115،000 ريال
- تويوتا هيلوكس 4.0 V6 Double Cab 4×4 2022 2022 من 143،000 حتى 144،000 ريال.
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