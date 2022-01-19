وحش السيارات.. جيلي امجراند x7 الجديدة موديل 2022 الاسطورة الفخمة بمواصفات واسعار تتحدى المستقبل

وحش السيارات.. جيلي امجراند x7 الجديدة موديل 2022 ، يعتبر أحدث موديل من سيارة جيلي امجراند x7 موديل 2022 مدهش حيث لديه العديد من المزايا والإمكانيات الرائعة وتتميز بالقوة والفخامة سواء من الداخل أو الخارج وتعتبر مواصفاتها رائعة حيث تتماشى مع كافة الفئات من عشاق السيارات في السوق السعودي للاختيار من بينها ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم الكثير من المعلومات حول ذلك الموديل بمواصفاتها ومزاياها المتعددة وأسعارها بشكل تفصيلي.

وحش السيارات.. جيلي امجراند x7 الجديدة موديل 2022

هناك مجموعة من المزايا التي تتمتع بها سيارة جيلي امجراند x7 موديل وسنتعرف عليها خلال السطور التالية ومنها:

يوجد بها مجموعة مميزة من المصابيح الأمامية في مقدمة ومؤخرة السيارة، إلى جانب مصابيح نهارية ومصابيح نوع ليد مميزة موفرة للطاقة.

تتميز المرايا الموجودة في الخلف بأنها تعمل بالكهرباء والسيارة مكيفة و تعمل بجهاز تحكم عن بعد.

تبلغ قوة محرك السيارة مائة وواحد وثلاثين حصانًا.

يبلغ عزم محرك السيارة حوالي مائة وخمسة وثمانين نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي مقسم إلى خمس سرعات ومن نوع CTV.

لا يتعدى استهلاك السيارة للوقود ستة لترات ونصف حتى المسافة التي تصل إلى حوالي مائة كيلومتر.

يوجد بها كاميرا في الخلف تساعد السائق على الرؤية بوضوح.

الشاشة المميزة متوفرة أيضًا بحجم حوالي تسع بوصات.

تُعرف عجلة القيادة بالعجلة تستخدم لأكثر من مهمة وهناك العديد من الوسائل لسلامة قيادة السيارة ومنها الفرامل المانعة للانزلاق.

يتم تعزيز الفرامل بميزة تُعرف بوظيفة التوزيع الإلكتروني، والتي يحددها نظام EBD.

السيارة تتميز كراسي السيارة بالفخامة مقارنًة بغيرها من الموديل القديم بالإضافة إلى ذلك، فهي مجهزة بأعلى جودة المواد من حيث طلائها من الخارج

لديها تكييف، وشاشة عرض ومكبر صوت، تتميز بوجود وسائد هوائية مميزة تعمل على الحماية من الصدمات المختلفة التي يتعرض لها في حالة الاصطدام بشيء ما.

السيارة تندرج تحت الدفع الرباعي، وتأتي في فئة واحدة فقط.

أسعار سيارات جيلي