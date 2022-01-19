نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليه تشرى بالغالي … 31 أرخص أسعار السيارات الحديثة في السعودية بمميزات ومواصفات عالية جدا في المقال التالي
عمر شويل - جدة ليه تشرى بالغالي ... 31 أرخص أسعار السيارات الحديثة في السعودية بمميزات ومواصفات عالية جدا - ثقفني
أرخص أسعار السيارات الحديثة، تتغير أسعار السيارات مع بداية العام الجديد في العديد من الدول مما يدفع الكثيرين إلى البحث عن أرخص السيارات ذات المواصفات المميزة لاقتنائها، خاصة أن الإصدارات الجديدة من السيارات المختلفة قد تكون مرتفعة الثمن مع بداية طرحها مما يجعل شركات السيارات تخفض من سعر السيارات ذات الإصدار القديم وذلك يرضى الباحثين عن سيارة بسعر اقتصادي وذات إمكانات جيدة.
أرخص أسعار السيارات الحديثة
سيارة ميتسوبيشي اتراج
- أهم مميزات سيارة ميتسوبيشي اتراج أنها لا تلوث البيئة كما أنها توفر الكثير في استهلاك الوقود
- حيث تستهلك لتر واحد فقط في قطع مسافة قدرها 22 كيلو متر، كما تأتي بعده
- مواصفات رائعة حيث تبلغ فيها سعه المحرك 1.2 لتر، ويعمل بقوه 102 حصان كما يصل عزم الدوران سيارة ميتسوبيشي اتراج إلى 100 نيوتن متر.
- قصي سرعه عن السيارة هي 170 كيلو متر في الساعة الواحدة كما أن معدل تسارعها من صفر إلي 100 كيلو متر في خلال 60 دقيقه تبلغ 6.4 ثانية.
- تتميز السيارة بهيكلها المرتفع عن الأرض ووزنها القليل الذي يساعدها علي التنقل بسهولة.
- تباع سيارة ميتسوبيشي اتراج في السعودية بأسعار تبدأ من 31 ألف ريال سعودي.
سيارة أم جي 360
- تعد سيارة أم جي 360 من أرخص السيارات في السعودية حيث يبدأ سعرها من 35.900 ريال سعودي للفئة الأولي التي تأتى بمحرك تبلغ سعته 1.5 لتر.
- بينما تصل قوته إلى 107 حصان يعمل المحرك بواسطه ناقل حركه أوتوماتيك مكون من أربع سرعات مختلفة
- ومعدل تسارع السيارة خلال 13.7 ثانية يصل إلى 100 كيلومتر لكل ساعة واحدة.
- أما الفئة الثانية من سيارة أم جي 360 تباع بسعر 45.900 ريال سعودي،
- وتزداد فيه سعه المحرك عن الفئة الأولى حيث تبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 109 حصان.
سيارة سوزوكي سيليريو
- يمكن الاختيار في سيارة سوزوكي سيليريو ما بين فئتين يبدأ سعر الفئة الأولى من 32.500 ريال سعودي
- بينما الفئة الثانية يبلغ سعرها 38.500 ريال سعودي.
- السيارة مزودة بناقل حركه يعمل يدويا وبمحرك جيد تصل قوته إلى 67 حصان
- بينما سعته تبلغ 1 لتر وعزم دوران سيارة سوزوكي سيليريو تصل إلى 90 نيوتن متر.
- كما أنها اقتصادية في استهلاك الوقود حيث تستهلك 4.3 لتر في قطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر.
- اقصي سرعه للسيارة هي 155 كيلو متر في الساعة بينما يبلغ معدل تسارعها من الصفر وحتى 100 كيلومتر مدة 13.5 ثانية فقط.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ