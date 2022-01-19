ليه تشرى بالغالي ... 31 أرخص أسعار السيارات الحديثة في السعودية بمميزات ومواصفات عالية جدا

أرخص أسعار السيارات الحديثة، تتغير أسعار السيارات مع بداية العام الجديد في العديد من الدول مما يدفع الكثيرين إلى البحث عن أرخص السيارات ذات المواصفات المميزة لاقتنائها، خاصة أن الإصدارات الجديدة من السيارات المختلفة قد تكون مرتفعة الثمن مع بداية طرحها مما يجعل شركات السيارات تخفض من سعر السيارات ذات الإصدار القديم وذلك يرضى الباحثين عن سيارة بسعر اقتصادي وذات إمكانات جيدة.

أرخص أسعار السيارات الحديثة

سيارة ميتسوبيشي اتراج

أهم مميزات سيارة ميتسوبيشي اتراج أنها لا تلوث البيئة كما أنها توفر الكثير في استهلاك الوقود

ميتسوبيشي اتراج أنها لا تلوث البيئة كما أنها توفر الكثير في استهلاك الوقود حيث تستهلك لتر واحد فقط في قطع مسافة قدرها 22 كيلو متر، كما تأتي بعده

مواصفات رائعة حيث تبلغ فيها سعه المحرك 1.2 لتر، ويعمل بقوه 102 حصان كما يصل عزم الدوران سيارة ميتسوبيشي اتراج إلى 100 نيوتن متر.

قصي سرعه عن السيارة هي 170 كيلو متر في الساعة الواحدة كما أن معدل تسارعها من صفر إلي 100 كيلو متر في خلال 60 دقيقه تبلغ 6.4 ثانية.

تتميز السيارة بهيكلها المرتفع عن الأرض ووزنها القليل الذي يساعدها علي التنقل بسهولة.

تباع سيارة ميتسوبيشي اتراج في السعودية بأسعار تبدأ من 31 ألف ريال سعودي.

سيارة أم جي 360

تعد سيارة أم جي 360 من أرخص السيارات في السعودية حيث يبدأ سعرها من 35.900 ريال سعودي للفئة الأولي التي تأتى بمحرك تبلغ سعته 1.5 لتر.

حيث يبدأ سعرها من 35.900 ريال سعودي للفئة الأولي التي تأتى بمحرك تبلغ سعته 1.5 لتر. بينما تصل قوته إلى 107 حصان يعمل المحرك بواسطه ناقل حركه أوتوماتيك مكون من أربع سرعات مختلفة

ومعدل تسارع السيارة خلال 13.7 ثانية يصل إلى 100 كيلومتر لكل ساعة واحدة.

أما الفئة الثانية من سيارة أم جي 360 تباع بسعر 45.900 ريال سعودي،

وتزداد فيه سعه المحرك عن الفئة الأولى حيث تبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 109 حصان.

سيارة سوزوكي سيليريو