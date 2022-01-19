تويوتا افالون 2022 سيارة السيدان اليابانية الفاخرة بمميزات ومواصفات خارقة والسعر مفاجاة

تويوتا افالون 2022 سيارة السيدان اليابانية الفاخرة ، تعتبر سيارة تويوتا افالون نسخة رائعة ومميزة وتعتبر سيارة عائلية مميزة ومناسبة لهم بشكل كبير بسبب مساحتها الشاسعة من الداخل كما يشعر ركابها بالراحة والمتعة أثناء السفر واعتبر العملاء هذه السيارة من النوع المريح للغاية وبالتالي يفضلها محبي السيارات العالية في مجال اختيار السيارات الفاخرة حيث تمتلك الكثير من المزايا الرائعة التي لامثيل عنها من خلال نسختها الجديدة وكذلك ألوانها المتعددة حتى تختار مايناسبك كما سنوضح لكم سعرها في السوق السعودي ومواصفاتها بشكل عام.

تويوتا افالون 2022 سيارة السيدان اليابانية الفاخرة

تعتبر سيارات ماركه تويوتا من أعظم السيارات الموجودة في السوق سواء من ناحية السعر فهي اقتصادية وكذلك لا تحتاج للوقود بكثرة وسنتعرف على النسخة الجديدة التي أطلقتها تويوتا وهي سيارة افالون 2022 كالتالي:

تتميز بتصميم داخلي رائع وواسع للغاية ومريح للركاب يوجد بها كراسي مصنوعة من الجلد

السيارة مدعمة بنظام تدفئة رائع، كما يوجد بها خمس كراسي كبيرة من حيث الحجم بمساحات ممتازة للأرجل والرأس، لتشعر بالراحة التامة أثناء الجلوس لساعات طويلة دون الشعور بالضغط

لديها مقصورة مصممة على أعلى مستوى مدعمة بمجموعة كبيرة من أنظمة الترفيه مثل شاشة باللمس بصوت واضح وقوي .

لا يمكن وصول أي ضوضاء من الخارج فامصقورة مجهزة بشكل عالي حتى عند السرعات العالية على الطرق السريعة.

يمكن زيادة المساحة طي مقاعد الصف الثاني عند الحاجة، كما يدعم وجود مواصلات من نوع المزلاج لتثبيت مقاعد الأطفال.

يوجد بها الكثير من مزايا السلامة مثل تحذير الاصطدام الأمامي، واكتشاف المشاة، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، والتحكم في السرعة.

تحتوي على نظام التحذير سواء البعد عن المسار، كما تجعلك تتحكم في المسار، وكاميرا توضح للسائق كل ماهو خلف السيارة، ومراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، ومصابيح LED الأمامية عالية الشعاع.

يتميز التصميم الداخلي لها بانخفاض سقفها وهيكل رائع وفتحة خلفية فريدة من نوعها.

سعر سيارة افالون 2022 في السعودية

هناك ثلاث فئات من سيارة افالون