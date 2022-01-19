سعر ومواصفات احدث سيارات مرسيدس اس كلاس 2022 بالسعودية بعد تحديثها كلياً

اس كلاس 2022 ، تعد شركة مرسيديس من افضل الشركات الرائدة في مجال صناعية السيارات في العالم لما تحتويه السيارة من جميع وسائل الراحة والأمان والشكل الجميل، كما تهتم شركة مرسيدس بتقديم كل ما هو جديد في عالم التقنيات الحديثة التي يواكب تطورات عصرنا هذا، كما تعد سيارات مرسيدس المطلب الأول لجميع محبيها حول العالم.، وتعتبر مرسيدس اس كلاس 2022 من السيارات المحدثة كلياً، وتأتي السيارة الجديدة التي تم إضافة أضواء رقمية مرتبطة بنظام رسم الخرائط وكاميرات وأجهزة استشعار على الزجاج الأمامي، ونتقدم لكم اهم مواصفات السيارة المحدثة كلياً لعام 2022.

سيارة مرسيدس اس كلاس 2022

تعتبر مرسيدس اس كلاس 2022 أحد السيارات الجديدة التي قامت بطرحها شركة مرسيدس، حيث اهتمت الشركة بالمظهر الخارجي الذي يعجب جميع عملاء مرسيدس، كما اهتمت بالشكل الداخلي الذي يوفر سبل الراحة والرفاهية والتقنيات الحديثة التي تواكب التطور السريع في صناعة السيارات.

مواصفاتها مرسيدس اس كلاس 2022

تحتوى السيارة على محرك v-8 مزود بشاحن توربيني بقوة 496 حصان مع قوة تسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة في 4.4 ثانية مع ثبات ممتاز على الطريق.

نظام الدفع الرباعي كما يمكن توجيه العجلات الخلفية.

تحتوي السيارة على عجلة قيادة بأرزة مع تحلم كامل في السيارة عن طريق أزرار اللمس.

يتوفر بها مقاعد كهربائية مدفئه ومهواة مع أعدادات تدليك في ذاكرة بأربع وضعيات مريحة ومغطاه بالفرش الفاخر الأنيق.

نظام إضاءة داخلي جميل وملون مكون من 64 لون وتكون أشكال بانوراما مذهله مع نظام الترفيه في المقاعد الخلفية المزودة بشاشات تعمل باللمس مقاس 11.6 بوصة.

تحتوى على نظام الشحن ألاسلكي يستخدم لشحن الهواتف كما تحتوى على حزمة ربط الهواتف الذكية.

فتحة بانوراما جميله في السقف مع مستوى رؤية عالى ومنظر جذاب.

جاءت السيارة لتتضمن بنظام الاتصالات المحدث Car to X، والذي يتحكم بتبادل البيانات بين السيارات بشكل تلقائي.

يتوفر بها إضاءة قوية من الداخل.

جاءت إضاءة السيارة من الخارج مبهرة.

تحتوي على حزمة من التوازن الهوائي.

يوجد بها نظام الاصطفاف من الخارج.

سعر السيارة في السعودية

مرسيدس لم تحدد سعر السيارة ولكن عالمياً السيارة تباع بسعر يبدأ من 473,634 ريال، أما عن النسخة الأعلى منها فقد بلغت 588,795 ريال، وفي سوق السعودية 672,000 ريال.