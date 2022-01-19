نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض إلنترا هيونداي 2022 الدلوعة.. العملية والقسط مفاجأة لا تفوت الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض تقسيط سيارة هيونداي النترا موديل العام. من وكالة محمد يوسف الناغي والتي تعتبر السارة الأكثر عملية بتصميم روعة يشبه جدا تصميم سيارات شانجان. ولذلك يقبل عليها عدد من المستهلكين في السعودية. الآن يمكنك تقسيط سيارة هيونداي النترا 2022 بقسط يصل لـ 999ريال سعودي. وذلك من أي فرع من فروع شركة محمد يوسف الناغي بالتنسيق مع البنك الأهلي SNB.

مزايا تقسيط النترا 2022 هيونداي من شركة محمد يوسف الناغي للسيارات

أولًا – لا توجد دفعة أولى.

ثانيًا – لا توجد أي رسوم إدارية.

كيف يمكنك التواصل للحصول على سيارة هيونداي في العرض؟

يمكنك الاتصال على الرقم الموحد 8001240191.

اختر بدايتك الجديدة مع عروض أقوى من سيارات هيونداي 2022

يمكنك تقسيط سيارة سوناتا هيونداي 2022 بمبلغ 1299 ريال سعودي. وتحصل على سنة صيانة مجانية أو أول 20 ألف كيلومتر.

كما تستطيع أن تحصل على عرض سيارة هيونداي أزيرا بمبلغ 1759 ريال سعودي شهري. ونفس الحالة تحصل على صيانة مجانية لمدة عام أو أول 20 ألف كيلومتر.

بالإضافة لما سبق يمكنك أن تشتري سيارة هيونداي كونا موديل 2022 بقسط شهري 1109 ريال سعودي. وتحصل على 20 ألف كيلومتر صيانة بعدها او سنة. وفي الجميع صفر دفعة أولى وصفر رسوم إدارية.

مزايا هيونداي إلنترا موديل 2022

السيارة هي : إلنترا – 1.6 SMART ( 1.6 SMART ) بها عدد المقاعد خمسة. ونوعية المحرك : MPI. الطاقة القصوى للمحرك 128/6300 . الطوق الأقصى: 15.68/48550.وعدد السلندر 4. أما نوع ناقل الحركة فهو أوتوماتيك. ونوع الوقود : جازولين. استهلاك الوقود باللتر لكل 100 كيلومتر 16.5 ك.م.بي اي.

التواصل المستمر في عرض إلنترا هيونداي 2022

ميزات االتصال المتقدمة للغاية في إلنترا بديهية وسهلة االستخدام، حيث تساعدك عىل البقاء. متصل بالسيارة وتحقق المزيد من االبتكار لتجربة القيادة الخاصة بك.

ملف تعريف مخصص

حدد ملف التعريف الخاص بك واجعل كل شيء في متناول يديك – من وضعية المقعد إىل المالحة، ومن محطات الراديو إىل إعدادات الصوت.

نظام صوت ممتاز من BOSE في عرض إلنترا هيونداي 2022

مكبرات الصوت الـ 8 عالية األداء بإلنترا توفر صوتاً قويا ودقيقا، يشمل النغمات

المنخفضة وعالية الطبقة بمستويات صوت يتم تعديلها وفقا لسرعة سيارتك.

تفاصيل أكثر عن السيارة هيونداي النترا موديل السنة 2022

أولا نظام صوت أساسي.

وأپضا كذلك نظام صوت مزود بشاشة 8 بوصة.

شاشة مالحة 25.10 بوصة.

شاشة عدادات بألوان كاملة 25.10 بوصة.

فرامل إيقاف إلكترونية: مسخنة، يتم طيها كهربيا، مؤشرات إشارة انعطاف من نوع LED.

علاوة على نظام ذاكرة لمقعد السائق.

بالإضافة لما سبق تتوافر فرامل إيقاف إلكترونية.

كما أن مكيف هواء مزدوج أوتوماتيكي بالكامل وهذا مطلوب لدى المستهلكين.

تصميم مهم في إلنترا 2022 من محمد يوسف الناغي

1- يبرز تصميم النمط الجوهري البارمتري المجسم عمق الشبكة الأمامية. مما يجعلها شبيهة بالأحجار الكريمة المقطوعة على شكل الألماس.

2- كما وتتحدى المصابيح الأمامية العريضة والممتدة معًا لتمنح إلنترا مظهرها الرياضي الأمامي.

3- كما أن مغير اتجاه الهواء الحاد على صندوق السيارة والمصباح الخلفي المدمج متعدد الوظائف. والذي يمثل شعار شركة هيونداي بتصميمه المميز على شكل حرف الـ H. مما يجعل شكل السيارة من الخلف أنيقًا بمظهر عالي التقنية قادم من المستقبل.

مصباح خلفي مسدس الزوايا في إلنترا 2022

“كما أن مغير اتجاه الهواء الحاد عىل صندوق السيارة والمصباح الخلفي المدمج متعدد الوظائف، والذي يمثل شعار شركة هيونداي بتصميمه المتميز على شكل حرف Hبمظهر عالي التقنية قادم من المستقبل.، يجعل شكل السيارة من الخلف أنيقا”