التيما سيارة نيسان مستعملة رخيصة بأقل من 6000 ريال.. الحالات مفاجأة

التيما سيارة نيسان عملية واعتمادية وتضم عدد كبير من المزايا أولها سعرها المنخفض والذي يناسب كونها سيارة اقتصادية من الطراز الأول، وتركز شركة نيسان اليابانية مع إنتاج سيارات اقتصادية باعتبارها السيارات التي تستخدم بصورة أكثر في الحياة اليومية بعيدا عن السيارات الفاخرة التي قد تستخدم بين الحين والأخر، ونجحت شركة نيسان في جذب أنظار الكثير إلى موديلاتها خاصة موديل صني وسنترا وقشقاي.

التيما سيارة نيسان مستعملة رخيصة بأقل من 6000 ريال.. أسعار رخيصة

هناك سيارة نيسان التيما موديل 2008، قير السيارة يدوي، المحرك يعمل بالبنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 400 ألف كيلومتر، حالة المحرك وناقل الحركة بحالة ممتازة.

سعر السيارة هو 5000 آلاف ريال، السيارة باللون الأسود، حالة بودي السيارة من الخارج مقبولة وتحتاج إلى تجديدات من الداخل.

جميع كماليات السيارة تعمل بكفاءة خاصة التكييف، وتحتوي السيارة على شاشة تابلوه صغيرة.

سيارات التيما بحالات جيدة واسعار رخيصة في المملكة العربية السعودية

وهناك أيضا سيارة التيما في الشرقية، حالة السيارة جيدة من الخارج ومن الداخل بها ملاحظات عديدة مثل قشرة التابلوه.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة أكثر 300 ألف كيلومتر، لون السيارة فضي، حالة بودي السيارة مقبولة ويوجد الكثير من الخدوش.

مكييف السيارة لا يعمل ويحتاج تصليحه إلى زيارة الوكالة، قير السيارة هو قير يدوي من 5 سرعات.

فحص السيارة بالإضافة إلى اوراق الاستمارة منتهيين.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة قابل للتفاوض البسيط جدا.

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