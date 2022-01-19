هيونداي النترا تسحق المنافسين بحالات خرافية رخيصة أقل من 13 ألف ريال

هيونداي النترا دائما في حالة تنافس مع سيارات عديدة منها تويوتا كورولا، مازدا 3 وكذلك سيارة كروز التابعة لشركة شيفروليه، وحققت ألنترا بموديلاتها المختلفة نجاح ساحق تفوق على جميع منافسيها إلا أن هذا النجاح ارتفع للغاية خاصة في موديل 2011، حيث سحق هذا منافسيه وهو ما ظهر في سعر إعادة البيع حيث تتراوح اسعار موديلات ألنترا من موديل 2011 ما بين الـ15 و19 ألف ريال، في حين لا تتجاوز موديلات منافسيها في نفس العام حاليا الـ12 ألف ريال سعودي.

هيونداي النترا تسحق المنافسين بسيارات خرافية رخيصة أقل من 19 ألف ريال

هناك سيارة هيونداي النترا من موديل 2011، نوع الوقود الذي يحرك السيارة هو البنزين، ممشى السيارة 290 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه حالة محرك السيارة جيدة وليست عليه اي ملاحظات يعمل بدون أي مشكلات وتم إجراء جميع الصيانات بالوكالة.

السيارة تحتوي على إطار بديل لم يتم استعماله منذ شراء السيارة، وكذلك السيارة من المالك الأول وهي في الرياض.

لون السيارة هو اللون الأبيض الفخم، حالة السيارة من الداخل من حيث الفرش جيدة.

وكذلك حالة بدي السيارة من الخارج جيدة بتقييم 9 من 10، السيارة لم تصاب بأي صدمات كبيرة، وتمت معالجة جميع الخدوش.

سعر السيارة هو 12 ألف و999 ريال سعودي، ويمكن استعمال هذه السيارة في معظم الاحتياجات اليومية.

النترا بأسعار رخيصة في المملكة العربية السعودية وحالات نظيفة وممشى مناسب

بالإضافة إلى ما سبق هناك سيارة ألنترا موديل 2011 بناقل حركة يعمل يدويا، حالة السيارة من الخارج لا تحتاج إلى مصروف.

وفي الوقت نفسه لون السيارة هو الأبيض، ممشى السيارة 300 ألف كيلومتر، حالة السيارة خارجيا جيدة بتقييم 9 من 10.

كذلك السيارة مستعدة للفحص بأي مركز، حالة المحرك جيدة والأمر نفسه يسيري على حالة ناقل الحركة وكذلك حالة الفرش الداخلي.

سعر السيارة هو 13 ألف ريال سعودي، السعر غير قابل للنفاش، والسيارة من يد المالك الأول بعد الوكالة، السيارة في حائل.

هيونداي ألنترا 2011 فل كامل بسعر لا يقاوم ومواصفات خرافية في السعودية