سعر تويوتا فورتشنر في السعودية 2022 سيارة الموسم سعر ومواصفات مذهلة

سعر تويوتا فورتشنر في السعودية ، Toyota Fortuner هي إحدى فئات سيارات شركة تويوتا اليابانية المعروفة والرائدة في صناعة السيارات وتسمى أيضًا بـ أسم تويوتا SW4 كما تسمى أيضًا بـ تويوتا هايلوكس SW4 وهي من السيارات الدفع الرباعي SUV وحجمها يعتبر متوسط من فئات تويوتا الاخرى، وتحتوي السيارة من الداخل على ثلاث صفوف من المقاعد، وقد تم إنتاج أول جيل من فورتشنر في عام 2004 بأربع أنواع منها، وتعد فورتشنر من السيارات الأكثر مبيعًا حول العالم وقد تم بيع ملايين النسخ منها وحققت أعلى الإيرادات من 2004 وإلى الآن، أيضًا تعد Toyota Fortuner منافسة جيدًا لسيارات الجيب جراند شروكي وكيا سورينتو، نحن بصدد مناقشة سعر تويوتا Fortuner في السعودية وذكر أهم مواصفات السيارة المذهلة.

مواصفات Toyota Fortuner

سعة المحرك 2.7 لتر – 4.0 لتر (فئتين)

163 حصان – 234 حصان (فئتين)

قوة العزم 245 نيوتن/ متر – 376 نيوتن/ متر (فئتين).

قوة التسارع من 0 إلى 100 في 4 في الثانية.

طول السيارة 4.795 مم.

عرض السيارة 1.855 مم.

ارتفاع السيارة 1.835 مم.

قاعدة العجلات 2.745 مم.

ارتفاع السيارة عن الأرض 279 مم.

الوزن الكلي للسيارة 2.620 كيلو جرام.

سعة الشنطة الخلفية 296 لتر.

نظام ABS مانعة لانغلاق الفرامل.

نظام حماية ضد السرقات.

نظام EBD للتوزيع الالكتروني لقوة الفرامل.

نظام مساعد السيارة لصعود المرتفعات.

2 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

إضاءة LED نهارية.

حساسات ركن خلفية وأمامية.

مثبت سرعة.

شاشة بقياس 4.2 بوصة لعرض المعلومات.

كاميرا مراقبة خلفية.

مصابيح أمامية وخلفية من الـ LED.

مصابيح ضبابية خلفية وأمامية.

المرايات الجانبية كهربائية.

مكيف هواء يدوي وأتوماتيك (فئتين).

المقاعد من القماش والجلد (فئتين).

سعر تويوتا فورتشنر في السعودية

تأتي Fortuner بـ فئتين هما SMART و ELEGANCE

سعر تويوتا فورتشنر 2022 GX2 4X2 119,025 ريال سعودي GX2 4X4 Fortuner السعر 129,835 ريال سعودي سعر Toyota Fortuner GX2 4X4 DIESEL بـ 140,185 ريال سعودي سعر Toyota Fortuner VX1 4X4 بـ 153,180 ريال سعودي سعر فورتشنر VX2 PLUS 4X4 DIESEL بـ 171,925 ريال سعودي سعر فورتشنر VX3 4X4 بـ 170,430 ريال سعودي

صور سيارة تويوتا Fortuner 2022