نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 800 ريال فقط تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بدون مقدم على خمس سنوات.. عرض جبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا على خمس سنوات نتعرف عليه وعلى أهم التفاصيل التي تخص هذا العرض التقسيطي المتميز للسيارة فيتارا ذات المواصفات القياسية عالية المستوى حيث تعتبر نوعية تلك السيارة من أبرز نوعيات السيارات الشائعة كموديل من أحدث الموديلات التي توفر بكافة السوق المحلية والعالمية ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة وكذلك أهم التفاصيل التي يبحث عنها الكثير من راغبي الحجز لهذا المويل الأكثر تميز فيما يتعلق بتقسيط ثمنها.

تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا على خمس سنوات

التقسيط للسيارة سوزوكي فيتارا على خمس سنوات قد جعل الكثير من العملاء في حالة من الترقب للتعرف على التفاصيل الخاصة بالعرض التقسيطي لعبد اللطيف جميل والذي يقدم أفضل العروض الخاصة بالشراء لهذا الموديل المتميز، وفيما يأتي البيان الكامل عن عرض التقسيطي:

تقسيط سيارة سوزوكي فيتار

على خمس سنوات من الممكن أن تقوم بالسداد لثمن السيارة طوال تلك الفترة والعرض بنوده على هذا النحو الآتي:

العرض مقدم من قبل الشركات لعبد اللطيف جميل والتي تقدم أفضل العروض التقسيطية للسيارة.

القيمة المالية واجبة السداد شهريا تقدر بنحو 800 ريال سعودي.

مبلغ الدفعة الأولى يعدل ثمانية وثلاثون ألف ريالا سعوديا.

مبلغ الدفعة الأخيرة يقدر بنحو تسعة وعشرون ألف ريالا سعوديا.

المعدل الخاص بالنسبة السنوية من الفائدة يقدر بنحو خمسة عشر بالمائة.

الضريبة المضافة قيمتها المالية أربعة عشر ألف ريال.

السعر الإجمالي من دون الإضافة للضريبة يبلغ القيمة المالية مائة خمسة وثلاثين ألف ريال.

أهم المواصفات للسيارة سوزوكي فيتارا

العديد من التجهيزات والمواصفات المتميزة للسيارة سوزوكي فيتارا ومن أهمها ما يلي: